«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками
Некоторые питомцы настолько сильно привыкают к своим мягким игрушкам, что не могут с ними расстаться ни на минуту. Им вовсе не важно, насколько стар их плюшевый друг. Питомцы начинают заметно нервничать, когда хозяин кладет игрушку в стиральную машинку или предлагает выкинуть, чтобы потом купить новую.
Кстати, как сообщает Bored Panda, чаще всего животные предпочитают именно плюшевые игрушки. С ними проще играть, они приятны на ощупь. Также некоторые хозяева успокаивают животных с помощью игрушек во время посещения ветеринара. Питомец запоминает такой стресс и то, как любимый плюшевый друг отвлекал его от плохих мыслей. Возможно, поэтому игрушки так им дороги.
Хозяин Эллиота показал, как пес со своей любимой игрушкой выглядел в четыре недели, а потом выложил фото взрослого питомца. Почти ничего не изменилось.
Фото: reddit.com/user/mac_is_crack
«Бонни положила свою любимую игрушку в мой упакованный чемодан. Спасибо!»
Фото: reddit.com/user/jayblesz
«Каким я заметил своего питомца через несколько минут после того, как поменял батарейки в игрушке, которая у него есть с трех месяцев».
Фото: reddit.com/user/wampus514
«Это единственная игрушка, которую он не рвет в клочья».
Фото: reddit.com/user/jem_
«Любимая игрушка моей собаки. Интересно наблюдать за лицами людей, которые проходят мимо моего дома, а собака смотрит в окно и держит во рту эту игрушку».
Фото: reddit.com/user/Hanfaz94
«Мой кот разорвал свою любимую игрушку. Теперь вместе с бабушкой зашивают ее».
Фото: reddit.com/user/andthenhestabbedme
«Это Риццо. Не знаю почему, но теперь она именно так хранит свои любимые игрушки».
Фото: reddit.com/user/TzucciMane
«С мишкой играла сестра моего пса до того, как умерла. Теперь Эдди носит ее с собой, это единственная игрушка, которую он никогда не рвал».
Фото: reddit.com/user/milkshake841
«Мой кот таскает с собой игрушку по всему дому. Я только что вышла на кухню и увидела это. По-видимому, он думал, что игрушка тоже голодна».
Фото: reddit.com/user/neonlexicon
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