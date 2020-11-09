Прямой эфир

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками

09 ноября 2020 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Некоторые питомцы настолько сильно привыкают к своим мягким игрушкам, что не могут с ними расстаться ни на минуту. Им вовсе не важно, насколько стар их плюшевый друг. Питомцы начинают заметно нервничать, когда хозяин кладет игрушку в стиральную машинку или предлагает выкинуть, чтобы потом купить новую.

Кстати, как сообщает Bored Panda, чаще всего животные предпочитают именно плюшевые игрушки. С ними проще играть, они приятны на ощупь. Также некоторые хозяева успокаивают животных с помощью игрушек во время посещения ветеринара. Питомец запоминает такой стресс и то, как любимый плюшевый друг отвлекал его от плохих мыслей. Возможно, поэтому игрушки так им дороги. 

Хозяин Эллиота показал, как пес со своей любимой игрушкой выглядел в четыре недели, а потом выложил фото взрослого питомца. Почти ничего не изменилось.

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-1

Фото: reddit.com/user/mac_is_crack

«Бонни положила свою любимую игрушку в мой упакованный чемодан. Спасибо!»

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-4

Фото: reddit.com/user/jayblesz

«Каким я заметил своего питомца через несколько минут после того, как поменял батарейки в игрушке, которая у него есть с трех месяцев».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-7

Фото: reddit.com/user/wampus514

«Это единственная игрушка, которую он не рвет в клочья».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-10

Фото: reddit.com/user/jem_

«Любимая игрушка моей собаки. Интересно наблюдать за лицами людей, которые проходят мимо моего дома, а собака смотрит в окно и держит во рту эту игрушку».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-13

Фото: reddit.com/user/Hanfaz94

«Мой кот разорвал свою любимую игрушку. Теперь вместе с бабушкой зашивают ее».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-16

Фото: reddit.com/user/andthenhestabbedme

«Это Риццо. Не знаю почему, но теперь она именно так хранит свои любимые игрушки».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-19

Фото: reddit.com/user/TzucciMane

«С мишкой играла сестра моего пса до того, как умерла. Теперь Эдди носит ее с собой, это единственная игрушка, которую он никогда не рвал».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-22

Фото: reddit.com/user/milkshake841

«Мой кот таскает с собой игрушку по всему дому. Я только что вышла на кухню и увидела это. По-видимому, он думал, что игрушка тоже голодна».

«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками-25

Фото: reddit.com/user/neonlexicon

Животные бывают очень заботливыми. Посмотрите, как пес четыре дня охранял птицу со сломанным крылом – подробнее здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тут не надо обладать какими-то суперфизическими способностями». Что такое киберспорт и как он развивается в Беларуси
09 ноября 2020 08:50

«Тут не надо обладать какими-то суперфизическими способностями». Что такое киберспорт и как он развивается в Беларуси

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт
09 ноября 2020 07:00

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт

Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных
08 ноября 2020 17:43

Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных