«Единственная, которую он не рвёт». Посмотрите на животных, которые никогда не расстаются с игрушками

Некоторые питомцы настолько сильно привыкают к своим мягким игрушкам, что не могут с ними расстаться ни на минуту. Им вовсе не важно, насколько стар их плюшевый друг. Питомцы начинают заметно нервничать, когда хозяин кладет игрушку в стиральную машинку или предлагает выкинуть, чтобы потом купить новую.

Кстати, как сообщает Bored Panda, чаще всего животные предпочитают именно плюшевые игрушки. С ними проще играть, они приятны на ощупь. Также некоторые хозяева успокаивают животных с помощью игрушек во время посещения ветеринара. Питомец запоминает такой стресс и то, как любимый плюшевый друг отвлекал его от плохих мыслей. Возможно, поэтому игрушки так им дороги.

Хозяин Эллиота показал, как пес со своей любимой игрушкой выглядел в четыре недели, а потом выложил фото взрослого питомца. Почти ничего не изменилось.