Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: томаты (4 шт), копчёный цыплёнок (200 г), рикотта (250 г), сухари (200 г), чеснок (2 зубчика), оливковое масло (10 г), соль, перец (по вкусу), шпинат и любая зелень.