Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: томаты (4 шт), копчёный цыплёнок (200 г), рикотта (250 г), сухари (200 г), чеснок (2 зубчика), оливковое масло (10 г), соль, перец (по вкусу), шпинат и любая зелень.
Сердцевину томата выкладываем к рикотте.
Нарезаем копчёного цыплёнка и также добавляем к рикотте.
Туда же добавляем сухари. Сухари нужно подготовить заранее, их нужно нарезать и подсушить.
Добавляем чеснок и всё перемешиваем. В этом блюде чеснок создаёт приятный аромат и утончённый вкус.
В начинку добавляем чёрный перец, соль, немного оливкового масла и всё хорошо перемешиваем.
Начиняем наши томаты, посыпаем рубленой зеленью и украшаем листьями шпината.
Кстати, вот несколько полезных фактов.
Чеснок полезен при повышенном давлении и снижает образование тромбов.
В Европе чеснок являлся магическим растением. Его применяли для борьбы с нечистой силой и для лечения чумы.