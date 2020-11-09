Прямой эфир

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт

09 ноября 2020 07:00
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: томаты (4 шт), копчёный цыплёнок (200 г), рикотта (250 г), сухари (200 г), чеснок (2 зубчика), оливковое масло (10 г), соль, перец (по вкусу), шпинат и любая зелень.

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-1

Сердцевину томата выкладываем к рикотте.

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-4

Нарезаем копчёного цыплёнка и также добавляем к рикотте.

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-7

Туда же добавляем сухари. Сухари нужно подготовить заранее, их нужно нарезать и подсушить.

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-10

Добавляем чеснок и всё перемешиваем. В этом блюде чеснок создаёт приятный аромат и утончённый вкус.

В начинку добавляем чёрный перец, соль, немного оливкового масла и всё хорошо перемешиваем.

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-13

Начиняем наши томаты, посыпаем рубленой зеленью и украшаем листьями шпината.

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-16

Приятного аппетита!

Готовим томаты с рикоттой по-французски. Простой рецепт-19

Кстати, вот несколько полезных фактов.

Чеснок полезен при повышенном давлении и снижает образование тромбов.

В Европе чеснок являлся магическим растением. Его применяли для борьбы с нечистой силой и для лечения чумы.

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