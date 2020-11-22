Значение имени и первый крестраж. Семь интересных фактов про Волдеморта

В хороших историях злодеи почти всегда являются интересными и проработанными персонажами. Одним из таких антигероев является и Волдеморт, который сеял страх во вселенной «Гарри Поттера». Мы решили вспомнить несколько занимательных фактов из его биографии, которые не лежат на поверхности. Рождение То, что Волдеморт является полукровкой, знают все. Однако само его рождение оказало влияние на его будущее. Мать будущего антогониста Меропа Реддл наложила чары на богатого магла. Находясь под воздействием магии, Том-старший женился на Меропе и стал отцом. Когда действие зелья закончилось, мужчина ушёл, а Меропа умерла после рождения ребёнка, так юный Реддл попал в приют.

Фото: instagram.com/darksideizm

Отсутствие любви Воспитываясь в приюте, Том Реддл не был окружён любовью и заботой. Их отсутствие стало одной из причин формирования злого нрава могущественного волшебника. Однажды Реддл отвёл двух других детей в пещеру и сделал что-то настолько ужасное, что ребята никогда и никому об этом ничего не рассказали.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Блестящий ученик Вероятно, борясь со своими тёмными мыслями, Реддл с головой ушёл в учёбу. Вскоре выяснилось, что у него была прекрасная основа для того, чтобы стать великим волшебником. Однако когда Волдеморт захотел стать преподавателем по Защите от Тёмных искусств, чтобы делиться своими знаниями с другими учениками, он получил отказ. Дважды. После этого Том наложил проклятие на эту должность, чтобы никто не смог занимать её дольше года.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Первый крестраж Само имя «Vol de mort» с французского означает «бегство от смерти». Ещё будучи студентом Хогвартса, Реддл начал искать способ спастись от неминуемого завершения жизни. Так он узнал про крестражи. И первым человеком, который стал невольной жертвой, оказалась Плакса Мирт. Она случайно оказалась в туалете в то время, когда Волдеморт общался с василиском.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Месть Примерно в то же время Реддл нашёл своего отца. Будущий Тёмный Лорд узнал, что Реддл-старший бросил его и Меропу. Том убил отца, а также его родителей и свалил вину на дядю. После этого случая Реддл-младший решил изменить своё имя и стал называться Волдемортом.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Инферналы Реддл немало размышлял о смерти, поэтому неудивительно, что в его арсенале было заклинание для создания инферналов. В фильмах эти создания появляются только в пещере, где Волдеморт хранил один из своих крестражей. Однако известно, что антагонист использовал инферналов и во время Первой магической войны. Что интересно, для создания этих существо брались как тела обычных людей, так и тела волшебников.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Привязанность Единственным живым существом, к которому Волдеморт испытывал хотя бы какой-то намёк на любовь, была его змея Нагайна. Она была необходима для поддержания жизни Реддла, а также была самым преданным его соратником. Том даже сделал её одним из своих крестражей.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»