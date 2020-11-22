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Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех

22 ноября 2020 11:58
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В начале 2000-ых годов в одном городе появилась забавная рождественская традиция. За часть праздничных декораций позволили отвечать детям. 

Как сообщает WalesOnline, этим городом является Ньюберг (Великобритания). Местные школьники могут участвовать в конкурсе и присылать свои идеи для открыток и украшений. Поскольку их дизайн зачастую выглядит смешно, взрослые решили и детей порадовать, и себя развлечь. 

Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех -1

Фото: twitter.com/gtopoppy 

И вот на протяжении нескольких лет город украшают светящиеся двуногие олени, пряничные человечки, индейки и ангелы. В 2020 году городские власти устроили праздничную атмосферу немного раньше обычного, чтобы поднять людям настроение. 

Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех -4

Фото: twitter.com/gtopoppy 

Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех -6

Фото: twitter.com/gtopoppy 

Пользователи соцсетей, увидев эти украшения, написали, что с радостью пожили бы в таком городе. Также они добавили, что именно такой простой и забавный детский дизайн помогает почувствовать дух Рождества. 

Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех -9

Фото: twitter.com/gtopoppy 

Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех -11

Фото: twitter.com/gtopoppy 

Кстати, ранее мы рассказывали о девочке, которая написала очень вежливое письмо Санта-Клаусу. Родители были растроганы посланием дочки – подробнее здесь

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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