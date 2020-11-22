Жители города предложили детям придумать дизайн рождественских огней. Результат повеселил всех

В начале 2000-ых годов в одном городе появилась забавная рождественская традиция. За часть праздничных декораций позволили отвечать детям. Как сообщает WalesOnline, этим городом является Ньюберг (Великобритания). Местные школьники могут участвовать в конкурсе и присылать свои идеи для открыток и украшений. Поскольку их дизайн зачастую выглядит смешно, взрослые решили и детей порадовать, и себя развлечь.

Фото: twitter.com/gtopoppy

И вот на протяжении нескольких лет город украшают светящиеся двуногие олени, пряничные человечки, индейки и ангелы. В 2020 году городские власти устроили праздничную атмосферу немного раньше обычного, чтобы поднять людям настроение.

Фото: twitter.com/gtopoppy

Фото: twitter.com/gtopoppy

Пользователи соцсетей, увидев эти украшения, написали, что с радостью пожили бы в таком городе. Также они добавили, что именно такой простой и забавный детский дизайн помогает почувствовать дух Рождества.

Фото: twitter.com/gtopoppy

Фото: twitter.com/gtopoppy