Мать-одиночка потеряла работу и жила в сарае с тремя детьми. Ситуацию спас 8-летний сын
Женщина потеряла работу и осталась без дома вместе с тремя детьми. Но 8-летний сын оказался достаточно находчив, чтобы не только помочь обеспечить семью, но и заработать на жильё.
Как сообщается на портале News.com.au, 30-летняя жительница Лос-Анджелеса Беренис Пачеко потеряла работу в марте 2020 года. Оплачивать жильё она тоже не могла, поэтому была вынуждена переехать жить вместе с детьми в сарай, а умываться в соседнем ресторане.
Фото: instagram.com/aaronsgarden
8-летний сын Беренис – Аарон Морено – решил, что надо как-то улучшить ситуацию. Он обратился к маме с предложением открыть свой бизнес по продаже растений. Поскольку у Пачеко вообще не было никаких идей, она просто отдала сыну остатки денег – 12 долларов – и сказала, что мальчик может делать с ними всё, что захочет.
Фото: instagram.com/aaronsgarden
Ребёнок отправился в магазин и купил на эти деньги растения. Ему удалось продать их за 16 долларов. Получив прибыль в 4 доллара, мальчик понял, что таким образом можно зарабатывать деньги, пусть и небольшие. Покупатели, знавшие о непростой ситуации Аарона, давали ему щедрые чаевые, в итоге через пару месяцев у Морено на руках было несколько сотен долларов.
Фото: instagram.com/aaronsgarden
Кроме того, сын Беренис создал страницу в Instagram, где делился своими успехами, а также немножко рассказывал о себе. Пользователи соцсети были впечатлены мальчиком, который в 8 лет оказался достаточно взрослым, чтобы обеспечивать семью.
Фото: instagram.com/aaronsgarden
Нашлись желающие помочь Аарону финансово, они организовали фонд. И к настоящему моменту в фонд перевели более 40 тысяч долларов, благодаря чему семья если и не сможет купить себе дом, то точно сможет начать снимать жильё. Кроме того, Беренис уже купила автомобиль.
Фото: instagram.com/aaronsgarden
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