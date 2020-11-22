Мать-одиночка потеряла работу и жила в сарае с тремя детьми. Ситуацию спас 8-летний сын

Женщина потеряла работу и осталась без дома вместе с тремя детьми. Но 8-летний сын оказался достаточно находчив, чтобы не только помочь обеспечить семью, но и заработать на жильё.

Как сообщается на портале News.com.au, 30-летняя жительница Лос-Анджелеса Беренис Пачеко потеряла работу в марте 2020 года. Оплачивать жильё она тоже не могла, поэтому была вынуждена переехать жить вместе с детьми в сарай, а умываться в соседнем ресторане.