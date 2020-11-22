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Мужчина пожаловался психологу на свою личную жизнь. Специалист решил проблему просто – оставил клиента без жены

22 ноября 2020 13:06
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Мужчина обратился к психологу, чтобы спасти свой брак. Специалист не только не помог, но ещё и увёл жену клиента.

Как сообщает The Bulletin, с 2015 года по 2018 год 47-летний Пирсон Тон из американского штата Орегон вместе с женой и двумя детьми получал медпомощь в клинике.

В ноябре 2018 года Пирсон в очередной раз пришёл к психологу Рональду Розену. Мужчина пожаловался, что теряет свою супругу, из-за чего у него началась депрессия. Тон попросил помочь ему советом, как вновь завоевать сердце жены.

Мужчина пожаловался психологу на свою личную жизнь. Специалист решил проблему просто – оставил клиента без жены -1

Фото: pixabay.com 

Рональд внимательно выслушал клиента, а затем предложил для начала избавиться от депрессии. Розен посоветовал заняться дыхательными упражнениями, а также прописал мужчине марихуану. Действия психолога насторожили Пирсона, но он промолчал.

Отношения с женой продолжали ухудшаться. Наконец, Тон узнал причину. Всему виной оказался Рональд, с котором супруга Пирсона проводила время с большим удовольствием. Житель Орегона подал на развод, а также обратился в суд и потребовал компенсацию в 2,9 миллиона долларов. Тон обвинил Розена во врачебной халатности, ведь это из-за него мужчина потерял жену и впал в депрессию.

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который сам нашёл способ помириться с возлюбленной. Но этими методами будут пользоваться только адепты Тёмной стороны – подробнее здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп

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