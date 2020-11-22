Мужчина пожаловался психологу на свою личную жизнь. Специалист решил проблему просто – оставил клиента без жены

Мужчина обратился к психологу, чтобы спасти свой брак. Специалист не только не помог, но ещё и увёл жену клиента.

Как сообщает The Bulletin, с 2015 года по 2018 год 47-летний Пирсон Тон из американского штата Орегон вместе с женой и двумя детьми получал медпомощь в клинике.

В ноябре 2018 года Пирсон в очередной раз пришёл к психологу Рональду Розену. Мужчина пожаловался, что теряет свою супругу, из-за чего у него началась депрессия. Тон попросил помочь ему советом, как вновь завоевать сердце жены.