Значение имеет запах, он обязан или быть приятным, или совсем отсутствовать. Как выбрать безопасную помаду

Как выбрать безопасную помаду, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Дарья Секерич, корреспондент:

Ученые посчитали, за год каждая вторая девушка съедает 2,5 тюбика помады. Интересно, почему до сих пор она еще не карамельная?

Помада сегодня имеет не только декоративное значение, но и активно используется как гигиеническое средство. Она не только придает губам приятный внешний вид, но и защищает от действий внешних факторов.

Ольга Королева, визажист, преподаватель:

Сейчас на рынке существует много разновидностей помады: это может быть как блеск, так и тинты. Помады матовые стойкие, которые будут как в выкручивающихся флаконах, также и в виде блеска. Это будет не блеск, это будет стойкая текстура, которую вы наносите на губы. Единственный минус – она может слегка подсушивать губы, предварительно можно нанести бальзам, чтобы губы не сушило.

Главным критерием выбора помады является далеко не цвет, поскольку губы нуждаются в постоянном уходе, увлажнении и защите, очень важно чтобы приобретенная помада смогла это обеспечить. Необходимо больше внимания обратить на состав покупки. Любая качественная помада неизменно включает в себя следующие компоненты: воск, цетиловый спирт, витамины, масла и вазелин.

Ольга Королева:

Зимой я бы выбирала увлажняющие помады, т. к. наши губы сохнут и нуждаются в увлажнении. Если у вас явные шелушения, то лучше выбрать блеск, он их скроет визуально.

Чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на внешний вид помады. Структура средства обязана быть плотной, размерной без странных пузырьков и подтеков. Нужно проследить, чтобы на выдвигающихся элементах не было трещин, скоплений, вмятин и надломов.

Значение имеет и запах, он обязан или быть приятным, или совсем отсутствовать. Данное условие является обязательным, когда вы собираетесь выбрать косметическое средство. Неприятный запах говорит о том, что продукт просрочен или некачественный. Ольга Королева:

Еще существует такой продукт, как карандаш-помада, он легче в использовании, чем помады и карандаши. Можно просто нанести на губы и совмещать вместе с карандашом, а можно просто отдельно.