Помните Диззи из фильма «Звёздный десант»? Вот как выглядит актриса сейчас

Много лет прошло с выхода на экраны фильма «Звёздный десант». Стоит признать, что 1997 год был богат на отличные кинокартины. В этом году вышли «Титаник», «Брат», «Пятый элемент», «Люди в чёрном» и многие другие культовые фильмы. Не столь яркое впечатление на зрителей произвёл «Звёздный десант», однако и у него нашлись свои обожатели. А для Дины Мейер, сыгравшей влюблённую в главного героя девушку, этот фильм стал одним из самых запоминающихся. Сейчас актрисе уже 51 год, чем она занимается теперь?

Фото: instagram.com/dinameyer

Дина родилась 22 декабря 1968 года в Нью-Йорке. Миловидную девушку заметили сотрудники модельного агентства, поэтому с 9 до 16 лет Мейер работала моделью. В то же время будущая актриса окончила школу и поступила в Университет Лонг-Айленда, в котором получила степень бакалавра в области управления предпринимательской деятельностью.

Фото: instagram.com/dinameyer

В 1993 году Дина дебютировала в молодёжном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Хотя на самом деле была у неё и ещё одна роль, но там она была уж слишком маленькая, чтобы считаться полноценным дебютом. А вот следующие несколько лет стали расцветом карьеры Мейер.

Фото: instagram.com/dinameyer

В 1995 году девушка появилась в фильме «Джонни-мнемоник», где сыграла телохранительницу персонажа Киану Ривза. В целом фильм получился на любителя, однако многие кинокритики считают, что именно эта картина стала прообразом «Матрицы», подарившей Ривзу популярность.

Фото: instagram.com/dinameyer

В 1996 году на экраны вышел фэнтезийный фильм «Сердце дракона», в котором Дина сыграла главную героиню. Кинокартина получила премию «Сатурн», а также была тепло принята юными зрителями, которые на моменте смерти дракона плакали так же горько, как когда умер отец Симбы в мультфильме «Король Лев».

Фото: instagram.com/dinameyer

И, наконец, в 1997 году был выпущен фильм «Звёздный десант». Мейер сыграла безнадёжно влюблённую в главного героя девушку Диззи Флорес. Что интересно, в книге этот персонаж – мужчина, который погибает в самом начале. Однако в фильме у Диззи яркая роль, и, стоит признать, многие телезрители пришли к выводу, что своей игрой Дина затмила главную героиню. Чего мы боимся? Пять человеческих страхов на примере популярных фильмов

Фото: instagram.com/dinameyer

Далее Мейер на насколько лет пропала с экранов. В 2003 году актриса вновь получила заметную роль – она играла Барбару Гордон в сериале «Хищные птицы». Хотя сериал был принят достаточно тепло, по неясным причинам его не стали продлевать на второй сезон.

Фото: instagram.com/dinameyer

И, вероятно, последнюю в настоящее время яркую роль Дина получила в 2004 году. Актрисе доверили сыграть персонажа детектива Эллисон Керри в серии фильмов «Пила». Мейер превосходно вписалась в эту роль, и для многих зрителей осталось загадкой, почему сценаристы в четвёртой части фильма решили убрать персонажа.

Фото: imdb.com

С 2007 года Дина исполняет малозаметные роли, зачастую играет эпизодических персонажей в сериалах. Несмотря на это, Мейер продолжает активно сниматься, поэтому фанаты актрисы легко могут увидеть её в разных сериалах: «Менталист», «Касл», «Реанимация», «Флэш» и других.

Фото: instagram.com/dinameyer