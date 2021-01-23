Прямой эфир

Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?

23 января 2021 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зимняя погода не лучшим образом влияет на наш внешний вид. От морозов и ветров приходится защищаться, используя специальные средства по уходу за кожей лица и рук, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Есть и еще одна актуальная проблема для сезона – потрескавшиеся и обветренные губы.  

Что же предпринять, чтобы избежать неприятных и даже болезненных ощущений?  

Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?-1

Екатерина Карпилович, косметолог:  
Кожа губ отличается от кожи лица: она значительно тоньше, в ней нет потовых и сальных желез. Она обновляется медленнее, чем кожа лица, интенсивно кровоснабжается, следовательно, за ней нужен особый уход.

Нужно использовать перед выходом на улицу бальзамы или помады специально для губ с плотными текстурами. Очень хорошо, если в составе есть масло кокоса, масло ши (карите), натуральные масла, ланолин, пчелиный воск – это хороший бальзам для губ.  

Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?-4

Наша кожа губ обветривается, и мы ощущаем шелушение. Желательно использовать скраб в домашних условиях. Вы можете купить скраб, а можете сделать его сами.

Самый лучший скраб для губ – это скраб с использованием сахара. Основу вы будете подбирать из того, что есть у вас дома.

Я приготовила в емкости крем. Это очень плотный, насыщенный крем.  

Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?-7

Вместо крема лучше использовать мед натуральный, может быть, у вас есть масло кокоса или миндальное масло. Добавляете сюда сахар.  

Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?-10

Сахара должно быть два-три ложки, чтобы скраб получился плотным.

Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?-13

Сделали скраб самостоятельно, перемешали тщательно ингредиенты, нанесли на губы. В течение двух-трех минут вы массируете их, затем смываете скраб теплой водой.  

# Красота # калейдоскоп # Ольга Войтенкова # Екатерина Карпилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ушёл из жизни популярный телеведущий Ларри Кинг
23 января 2021 13:41

Ушёл из жизни популярный телеведущий Ларри Кинг

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления
23 января 2021 13:07

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления

Хозяин собаки долго не мог понять, почему она хромает. А когда понял – сердце мужчины растаяло
23 января 2021 12:19

Хозяин собаки долго не мог понять, почему она хромает. А когда понял – сердце мужчины растаяло