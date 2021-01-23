Зимний уход за губами: как самому приготовить полезный скраб?

Зимняя погода не лучшим образом влияет на наш внешний вид. От морозов и ветров приходится защищаться, используя специальные средства по уходу за кожей лица и рук, рассказали в программе «Плюс-минус». Есть и еще одна актуальная проблема для сезона – потрескавшиеся и обветренные губы. Что же предпринять, чтобы избежать неприятных и даже болезненных ощущений?

Екатерина Карпилович, косметолог:

Кожа губ отличается от кожи лица: она значительно тоньше, в ней нет потовых и сальных желез. Она обновляется медленнее, чем кожа лица, интенсивно кровоснабжается, следовательно, за ней нужен особый уход. Нужно использовать перед выходом на улицу бальзамы или помады специально для губ с плотными текстурами. Очень хорошо, если в составе есть масло кокоса, масло ши (карите), натуральные масла, ланолин, пчелиный воск – это хороший бальзам для губ.

Наша кожа губ обветривается, и мы ощущаем шелушение. Желательно использовать скраб в домашних условиях. Вы можете купить скраб, а можете сделать его сами. Самый лучший скраб для губ – это скраб с использованием сахара. Основу вы будете подбирать из того, что есть у вас дома. Я приготовила в емкости крем. Это очень плотный, насыщенный крем.

Вместо крема лучше использовать мед натуральный, может быть, у вас есть масло кокоса или миндальное масло. Добавляете сюда сахар.

Сахара должно быть два-три ложки, чтобы скраб получился плотным.