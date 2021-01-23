В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления
В 2020 году многие люди столкнулись с карантином. Из-за этого пришлось ограничить контакты с близкими людьми. Как следствие – сильное уменьшение числа объятий на одну человеческую единицу.
Из-за этого в соцсетях стали популярны фотографии коал, у которых нет ограничений на контакты с сородичами. Травоядные из Австралийского парка рептилий с удовольствием обнимаются и вызывают зависть у людей. Однако созерцание обнимающихся коал также вызывает чувства радости и спокойствия.
Фото: instagram.com/australianreptilepark
Фото: instagram.com/australianreptilepark
Фото: instagram.com/australianreptilepark
Фото: instagram.com/australianreptilepark
Есть и грустящая без обнимашек коала.
Фото: instagram.com/australianreptilepark
Кстати, ранее мы показывали ещё несколько умилительных фотографий. Грызун забрался в кормушку и так объелся, что не сразу смог выбраться (подробности здесь).