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В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления

23 января 2021 13:07
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В 2020 году многие люди столкнулись с карантином. Из-за этого пришлось ограничить контакты с близкими людьми. Как следствие – сильное уменьшение числа объятий на одну человеческую единицу. 

Из-за этого в соцсетях стали популярны фотографии коал, у которых нет ограничений на контакты с сородичами. Травоядные из Австралийского парка рептилий с удовольствием обнимаются и вызывают зависть у людей. Однако созерцание обнимающихся коал также вызывает чувства радости и спокойствия. 

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления -1

Фото: instagram.com/australianreptilepark 

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления -3

Фото: instagram.com/australianreptilepark 

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления -5

Фото: instagram.com/australianreptilepark 

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления -7

Фото: instagram.com/australianreptilepark 

Есть и грустящая без обнимашек коала. 

В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления -10

Фото: instagram.com/australianreptilepark 

Кстати, ранее мы показывали ещё несколько умилительных фотографий. Грызун забрался в кормушку и так объелся, что не сразу смог выбраться (подробности здесь). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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