В соцсетях стали популярны снимки обнимающихся коал. И это 5 минут чистого расслабления

В 2020 году многие люди столкнулись с карантином. Из-за этого пришлось ограничить контакты с близкими людьми. Как следствие – сильное уменьшение числа объятий на одну человеческую единицу.

Из-за этого в соцсетях стали популярны фотографии коал, у которых нет ограничений на контакты с сородичами. Травоядные из Австралийского парка рептилий с удовольствием обнимаются и вызывают зависть у людей. Однако созерцание обнимающихся коал также вызывает чувства радости и спокойствия.