Ушёл из жизни популярный телеведущий Ларри Кинг

Новости США. Утром 23 января на 87 году жизни скончался популярный американский телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается на странице журналиста в Twitter.

«Он верил, что краткие вопросы приводят к самым лучшим ответам, и он не ошибся в этой вере», – говорится в сообщении.

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 в Нью-Йорке. Журналистская карьера мужчины длилась 63 года. Начал он с выхода в эфир на радио WAHR, а затем перешёл на телеканал CNN. За время своей работы Ларри провёл тысячи интервью с известными политиками, спортсменами и артистами.