Ушёл из жизни популярный телеведущий Ларри Кинг

Новости США. Утром 23 января на 87 году жизни скончался популярный американский телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается на странице журналиста в Twitter.
«Он верил, что краткие вопросы приводят к самым лучшим ответам, и он не ошибся в этой вере», – говорится в сообщении.
Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 в Нью-Йорке. Журналистская карьера мужчины длилась 63 года. Начал он с выхода в эфир на радио WAHR, а затем перешёл на телеканал CNN. За время своей работы Ларри провёл тысячи интервью с известными политиками, спортсменами и артистами.
Фото: twitter.com/kingsthings
Кинг был женат восемь раз на семи женщинах, стал отцом пятерых детей и дедушкой девяти внуков.
В 1987 году Ларри перенёс сердечный приступ, после которого журналисту было сделано шунтирование. В 2017 году в лёгком телеведущего была обнаружена раковая опухоль, она была успешно удалена хирургическим путём.
В ноябре 2019 года Кинг перенёс инсульт, после которого некоторое время боролся с мыслями о самоубийстве. В начале 2021 года Ларри был госпитализирован с коронавирусом.
По словам журналиста, он бы хотел, чтобы после его смерти о нём говорили, что он помог узнать людям много полезной информации, многому научил, а также помог получить от этого удовольствие.