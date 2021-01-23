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Ушёл из жизни популярный телеведущий Ларри Кинг

23 января 2021 13:41
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Новости США. Утром 23 января на 87 году жизни скончался популярный американский телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается на странице журналиста в Twitter. 

«Он верил, что краткие вопросы приводят к самым лучшим ответам, и он не ошибся в этой вере», – говорится в сообщении. 

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 в Нью-Йорке. Журналистская карьера мужчины длилась 63 года. Начал он с выхода в эфир на радио WAHR, а затем перешёл на телеканал CNN. За время своей работы Ларри провёл тысячи интервью с известными политиками, спортсменами и артистами. 

Ушёл из жизни популярный телеведущий Ларри Кинг -1

Фото: twitter.com/kingsthings 

Кинг был женат восемь раз на семи женщинах, стал отцом пятерых детей и дедушкой девяти внуков. 

В 1987 году Ларри перенёс сердечный приступ, после которого журналисту было сделано шунтирование. В 2017 году в лёгком телеведущего была обнаружена раковая опухоль, она была успешно удалена хирургическим путём. 

В ноябре 2019 года Кинг перенёс инсульт, после которого некоторое время боролся с мыслями о самоубийстве. В начале 2021 года Ларри был госпитализирован с коронавирусом. 

По словам журналиста, он бы хотел, чтобы после его смерти о нём говорили, что он помог узнать людям много полезной информации, многому научил, а также помог получить от этого удовольствие. 

# Некролог # калейдоскоп # Фотофакт

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