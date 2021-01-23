Хозяин собаки долго не мог понять, почему она хромает. А когда понял – сердце мужчины растаяло

Хозяин собаки заметил, что его питомец начал хромать. Однако после визита ветеринара выяснилось, что с животным всё в порядке.
Как сообщает Oddity Central, в 2020 году британец Рассел Джонс сломал лодыжку и был вынужден ходить на костылях. Несмотря на травму, мужчина продолжал исправно выгуливать своего 8-летнего питомца Билли.
Во время одной из прогулок Рассел заметил, что пёс начал хромать. Британец забеспокоился и обратился к ветеринарам. Однако доктор не увидел никаких признаков травмирования лапы. Тогда Джонс отвёл питомца в ветклинику, где животное прошло через сканирование. Результаты обследования тоже показали, что Билли полностью здоров.
Пока Рассел пытался понять, в чём же дело, ветеринар обратил внимание на самого мужчину. Он ходил на костылях и хромал. И когда пёс шёл рядом, он тоже начинал хромать. Тогда врач понял, что с животным всё хорошо, а его хромота – способ поддержать хозяина.
Фото: Oddity Central / facebook.com/russell.jones.9469
Теория подтвердилась. Когда Джонса не было рядом, пёс совершенно спокойно бегал по саду возле дома, не проявляя никаких признаков боли в лапе.
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