Прямой эфир

Хозяин собаки долго не мог понять, почему она хромает. А когда понял – сердце мужчины растаяло

23 января 2021 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хозяин собаки заметил, что его питомец начал хромать. Однако после визита ветеринара выяснилось, что с животным всё в порядке. 

Как сообщает Oddity Central, в 2020 году британец Рассел Джонс сломал лодыжку и был вынужден ходить на костылях. Несмотря на травму, мужчина продолжал исправно выгуливать своего 8-летнего питомца Билли. 

Хозяин собаки долго не мог понять, почему она хромает. А когда понял – сердце мужчины растаяло -1

Фото: itv.com 

Во время одной из прогулок Рассел заметил, что пёс начал хромать. Британец забеспокоился и обратился к ветеринарам. Однако доктор не увидел никаких признаков травмирования лапы. Тогда Джонс отвёл питомца в ветклинику, где животное прошло через сканирование. Результаты обследования тоже показали, что Билли полностью здоров. 

Пока Рассел пытался понять, в чём же дело, ветеринар обратил внимание на самого мужчину. Он ходил на костылях и хромал. И когда пёс шёл рядом, он тоже начинал хромать. Тогда врач понял, что с животным всё хорошо, а его хромота – способ поддержать хозяина. 

Хозяин собаки долго не мог понять, почему она хромает. А когда понял – сердце мужчины растаяло -4

Фото: Oddity Central / facebook.com/russell.jones.9469

Теория подтвердилась. Когда Джонса не было рядом, пёс совершенно спокойно бегал по саду возле дома, не проявляя никаких признаков боли в лапе. 

Ранее мы рассказывали про собаку, которая не отличается пониманием. Пёс заставил хозяйку прокатиться на попе по снегу, когда девушка хотела снять эффектное видео (здесь подробности). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ
23 января 2021 11:34

Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ

Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену
23 января 2021 10:53

Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену

Студенту не хватало денег, чтобы оплатить учёбу. Помощь пришла откуда не ждали
23 января 2021 09:48

Студенту не хватало денег, чтобы оплатить учёбу. Помощь пришла откуда не ждали