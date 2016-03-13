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«Зима, уходи»: Масленица глазами пользователей соцсетей

13 марта 2016 18:08
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Масленичная неделя традиционно славится своим главным блюдом – блинами с разнообразными начинками. Праздник отмечают почти как в старину: с танцами, песнями и народными обрядами.

Масленица в Беларуси: какие блины печь и какое чучело сжигать. Здесь подробности.

Последний день Масленичной недели носит название «Прощеное воскресенье». В этот день сжигаются последние чучела, а вечером, по окончании всех развлечений, просят прощение друг у друга за причиненные обиды.

Сразу после Масленицы в православном мире начинается Великий Пост.

Мы заглянули в социальные сети и, судя по записям, хозяюшки всю неделю практиковались в приготовлении блинов без комочков. И попутно выясняли, какая начинка, у тех, кого они кормили, самая любимая. Сгущенка, творог, варенье? Настоящий чемпионат по выпеканию блинов получился.

«Зима, уходи»: Масленица глазами пользователей соцсетей -1


Блины, приготовленные белорусской певицей Анастасией Тиханович

Кто-то на неделе вернулся в детство и вспомнил о традициях празднования Масленицы много лет назад.

«Зима, уходи»: Масленица глазами пользователей соцсетей -4

Чьи-то дети впервые увидели, как на городской площади сжигают чучело. А кто-то уже задумался над тем, как избавиться от килограммов, приобретенных во время блинного обжорства.

«Зима, уходи»: Масленица глазами пользователей соцсетей -7

Масленичная неделя глазами пользователей соцсетей.

# Масленица в Беларуси # Фотофакт # калейдоскоп

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