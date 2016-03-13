«Зима, уходи»: Масленица глазами пользователей соцсетей

Масленичная неделя традиционно славится своим главным блюдом – блинами с разнообразными начинками. Праздник отмечают почти как в старину: с танцами, песнями и народными обрядами.

Масленица в Беларуси: какие блины печь и какое чучело сжигать. Здесь подробности.

Последний день Масленичной недели носит название «Прощеное воскресенье». В этот день сжигаются последние чучела, а вечером, по окончании всех развлечений, просят прощение друг у друга за причиненные обиды.

Сразу после Масленицы в православном мире начинается Великий Пост.

Мы заглянули в социальные сети и, судя по записям, хозяюшки всю неделю практиковались в приготовлении блинов без комочков. И попутно выясняли, какая начинка, у тех, кого они кормили, самая любимая. Сгущенка, творог, варенье? Настоящий чемпионат по выпеканию блинов получился.