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Международный день планетариев отмечается 13 марта

13 марта 2016 13:30
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Новости Беларуси. В Минске в скором времени появится мини-обсерватория. Это позволит сделать телескопы доступными для всех желающих. Идея принадлежит дирекции Минского планетария. Кстати, сегодня астрономы-любители отмечают День планетариев. На экскурсии по ночному небу побывал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Романтика и знания под одной крышей. Астрономы-любители всего мира отмечают сегодня День планетариев. Эта дата скользящая – празднуется в ближайшее воскресение к весеннему равноденствию. Сейчас на Земле около 4,5 тысяч планетариев. В Беларуси их несколько. Самый известный и доступный  –  в столичном парке Горького.      

Здесь можно запросто дотянутся до ночных небес. Из этого зала до Туманности андромеды всего 10 метров. Никакого волшебства, а лишь возможности техники. В планетарии сходятся звёзды, романтика и точные науки.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:
Всегда люди интересуются космосом. Всегда любуются звездным небом. И сейчас не только компьютерный век, но и век космических технологий. Мы видим, что во всем мире развиваются космические технологии, мы познаем окружающую нас вселенную. Много научных новостей, которые, может быть, не все успевают отследить, но в планетарии можно популярным языком обо всем узнать.

В Беларуси есть несколько планетариев. Большинство из них – вузовские, а лишь этотв детском парке Горького – уже 50 лет открыт для публики. За это время интерес к звёздам у белорусов не угас. Сюда приходят целыми компания.  

Здание и проекционное устройство, которое и называется планетарий, уже десятилетия неизменны. Этих условий достаточно, чтобы оторваться от земли. Помогают путешествовать по Вселенной и сферические фильмы. 

3D-кино – современный тренд. Но главный козырь планетария – проекция карты ночного неба.    

Валентин Петух, посетитель планетария:
Очень давно был, еще в школьное время. Знаю, что здесь было переоборудование – хочу посмотреть.  

Жанна Чайка, посетитель планетария: 
Очень красиво представлены знания, которые что-то оставляют внутри. Хочется сюда вернуться.  

Сейчас в белорусском планетарии звёзд с неба  не хватают, но  денег, которые сами зарабатывают, хватает даже для дальнейшего развития. В программе «неземных» развлечений вскоре появится еще одно: вновь откроется мини-обсерватория.                                      

# Белорусская наука # калейдоскоп # Александр Микулич

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