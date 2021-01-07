Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль
Все мы видим актёров и моделей, которые сверкают белоснежной улыбкой с экранов телевизоров или со страничек глянцевых журналов. Видя их красивые зубы, многие люди начинают беспокоиться о желтоватом оттенке своих зубов. Однако стоит ли из-за этого тревожиться? Давайте узнаем.
Почему зубы жёлтые?
Во-первых, дело может быть в генетике. Если у ваших мамы, папы, бабушек и дедушек жёлтые зубы, то и вам по наследству передались такие же. Увы и ах, но это далеко не самое страшное, что может подарить генетика.
Во-вторых, питание. Чай, кофе, красное вино, чёрные ягоды, морковь, помидоры и газированные напитки влияют на цвет эмали. Они могут сделать его более тёмным, более жёлтым или ещё как-то избавить человека от белых зубов. В случае с едой и питьём легко справиться с проблемой – достаточно тщательно чистить зубы, а после приёма пищи или кружечки кофе прополоскать рот обычной чистой водой.
В-третьих, курение. Здесь не будет призыва бросить курить, каждый сам решает, что ему делать. Вещества, содержащиеся в сигаретах, во время курения оседают на зубах. Как со вторым пунктом, вредное влияние на зубы можно существенно снизить, если после курения почистить зубы или прополоскать рот.
В-четвёртых, лекарства и пломбы. Не только таблетки, но даже некоторые гигиенические ополаскиватели для рта могут вызывать пожелтение зубов. Что касается пломб, то есть две причины пожелтения. Первая – материал, из которого сделана пломба, окрашивает зуб. Не сразу, конечно. Вторая – повреждение зуба (кровеносных сосудов или удаление нерва) при лечении.
В-пятых, старение. Суровая неизбежность, но все мы пока что стареем. Хороший уход за зубами может замедлить процесс пожелтения эмали, но не спасти от него.
Какого цвета здоровые зубы?
Как уже было сказано, здоровые зубы могут быть как белого, так и жёлтого цвета, это зависит от генетики. Более того, иногда на полностью здоровых зубах встречаются чёрные точки, которые защищают от кариеса. Однако чаще всего потемнение всё-таки свидетельствует о болезни, поэтому лучше провериться у стоматолога.
Как отбелить зубы?
Придётся сходить к стоматологу. Зубная паста с отбеливающим эффектом не поможет. Обычно в такой пасте содержатся фиолетовые красящие частицы, которые в сочетании с жёлтыми зубами придают им белый цвет. В другом случае отбеливающая паста содержит активные вещества, которые действительно удаляют желтизну с зубов, но при этом повышают чувствительность зубов и дёсен, могут вызвать воспаление, а в некоторых случаях даже повреждают эмаль. Людям с тонкой эмалью такие пасты вовсе противопоказаны.
Стоматолог может предложить несколько вариантов: лазерное или ультразвуковое отбеливание, установка микропротезов и использование специальной ламповой аппаратуры. Какой способ лучше? Сложно сказать. В любом случае, перед началом процедуры нужно сперва проконсультироваться у врача, а он уже выберет подходящий вариант.
Нужно ли отбеливать зубы?
Спорный вопрос, однозначного ответа на него нет. В настоящее время профессиональное отбеливание зубов не несёт в себе каких-то больших рисков. И если человеку психологически тяжело жить с жёлтыми зубами, то лучше отбелить их и поберечь нервы. Если же говорить с точки зрения здоровья зубов, то они могут быть вполне здоровыми и при жёлтом цвете.
Ранее мы рассказывали подробнее про отбеливание зубов. Как проходит процедура и кому она противопоказана – читайте здесь.