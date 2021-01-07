Прямой эфир

Жена хотела проверить, держит ли муж своё слово. Увы, мужчина проверку не прошёл

07 января 2021 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина договорилась с мужем о честном распределении обязанностей. Однако положиться на его слово супруга не смогла и решила устроить проверку, с которой мужчина не справился. 

Пользовательница TikTok под ником Крисси собралась отводить детей в школу, а её муж сказал, что пропылесосит и вымоет полы. Женщина недоверчиво отнеслась к словам супруга, поэтому насыпала в доме в трёх местах глиттер: за дверью, под ковром и под детской подставкой для ног. 

Жена хотела проверить, держит ли муж своё слово. Увы, мужчина проверку не прошёл -1

Фото: tiktok.com/@chrissy.j.xx 

План Крисси был предельно прост: если мужчина действительно займётся уборкой, то он заметит глиттер и уберёт его. Оставив эти ловушки, мама повела двух детей в школу. 

Когда женщина вернулась, она сразу пошла проверять, исчезли ли блёстки. И Крисси совсем не удивилась, обнаружив маленькие зелёные ловушки на своих местах. 

«Конечно же, он не прибрался!» – заявила Крисси. 

Жена хотела проверить, держит ли муж своё слово. Увы, мужчина проверку не прошёл -4

Фото: tiktok.com/@chrissy.j.xx 

Проверку мужа женщина опубликовала в двух роликах, которые вместе набрали около 50 тысяч просмотров. И хотя часть пользователей разделила негодование Крисси, другие отметили, что поздновато для таких проверок, когда женщина уже замужем за этим мужчиной и у них двое детей. 

Жена хотела проверить, держит ли муж своё слово. Увы, мужчина проверку не прошёл -7

Фото: tiktok.com/@chrissy.j.xx 

Кстати, ранее мы рассказывали о женщине, которая захотела поменяться обязанностями со своим мужем на год. После четырёх месяцев один из супругов попросил пощады – здесь подробности

# Брак и семья # калейдоскоп # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Веник под подушку и куда клюнет петух. Необычные гадания на Коляды
06 января 2021 08:24

Веник под подушку и куда клюнет петух. Необычные гадания на Коляды

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»
05 января 2021 08:22

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»

Горная сосна. Что следует учитывать при посадке в саду
05 января 2021 08:14

Горная сосна. Что следует учитывать при посадке в саду