Жена хотела проверить, держит ли муж своё слово. Увы, мужчина проверку не прошёл

Женщина договорилась с мужем о честном распределении обязанностей. Однако положиться на его слово супруга не смогла и решила устроить проверку, с которой мужчина не справился. Пользовательница TikTok под ником Крисси собралась отводить детей в школу, а её муж сказал, что пропылесосит и вымоет полы. Женщина недоверчиво отнеслась к словам супруга, поэтому насыпала в доме в трёх местах глиттер: за дверью, под ковром и под детской подставкой для ног.

Фото: tiktok.com/@chrissy.j.xx

План Крисси был предельно прост: если мужчина действительно займётся уборкой, то он заметит глиттер и уберёт его. Оставив эти ловушки, мама повела двух детей в школу. Когда женщина вернулась, она сразу пошла проверять, исчезли ли блёстки. И Крисси совсем не удивилась, обнаружив маленькие зелёные ловушки на своих местах. «Конечно же, он не прибрался!» – заявила Крисси.

Фото: tiktok.com/@chrissy.j.xx

Проверку мужа женщина опубликовала в двух роликах, которые вместе набрали около 50 тысяч просмотров. И хотя часть пользователей разделила негодование Крисси, другие отметили, что поздновато для таких проверок, когда женщина уже замужем за этим мужчиной и у них двое детей.

Фото: tiktok.com/@chrissy.j.xx