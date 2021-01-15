Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв

Новости России. Каждый год вместе с новогодними фильмами на экраны выходят и другие популярные советские кинокартины. В их числе и всеми любимый «Иван Васильевич меняет профессию». Одну из самых ярких ролей в этой ленте исполнил Леонид Куравлёв. Сейчас его персонажа Жоржа Милославского назвали бы трикстером – озорной спутник главного героя, который может как помогать, так и вредить. А что можно сказать про самого Куравлёва?

Фото: Кино-театр.ру

Будущий актёр родился 8 октября 1936 года в Москве. Детство Леонид Вячеславович провёл возле озера Имандра в западной части Кольского полуострова, куда выслали мать Куравлёва. Когда будущий артист вернулся в Москву и начал учиться в школе, порадовать родителей успехами он не мог. А особенно тяжело было с точными науками. Это стало одной из причин того, почему Леонид Вячеславович решил поступать во ВГИК. Со второй попытки Куравлёву удалось. Однако и тут не всё было гладко. Руководителю курса Борису Бибикову будущий актёр не понравился. Студент казался слишком зажатым, Бибиков даже собирался отчислить Куравлёва на втором курсе, но всё-таки передумал. А когда студент раскрылся и начал показывать свои способности, Борис Владимирович и вовсе стал хвалить талантливого парня.

Фото: кадр из фильма «Вий»

Ещё во время учёбы Леонид Вячеславович дебютировал в кино, а после окончания ВГИКа начал служить в театре и активно сниматься в фильмах. Первой яркой ролью стал Хома Брут из кинокартины «Вий». Кстати, во время съёмок Наталья Варлей едва не получила травму из-за падения с высоты, но Куравлёв успел поймать актрису. Далее последовали роли в других успешных фильмах: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны».

Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

И если путь к карьерным вершинам был относительно тернист, то в личной жизни Леониду Вячеславовичу очень повезло. В 16 лет (1952 год) будущий актёр встретил на катке 13-летнюю Нину Васильевну. В 1960 году пара поженилась и счастливо прожила в браке 52 года. В 2012 году супруга Куравлёва умерла, после чего актёр замкнулся и перестал появляться на публике. Известно, что на надгробии Нины Васильевны также выбито имя Леонида Вячеславовича.

Фото: Кино-театр.ру

Сейчас актёру 84 года. Он ведёт тихую жизнь, не снимается в фильмах и старается не привлекать к себе внимание. Впрочем, затворником он не стал – сам ходит за продуктами, в случае необходимости вызывает электрика или водопроводчика. Куравлёву по хозяйству помогает его дочь Екатерина. Также Леонид Вячеславович поддерживает связь и с сыном Василием, регулярно общается с внуками и балует их подарками. А вот поклонников актёр не жалует, он попросил консьержку не пускать к нему посторонних.

Фото: instagram.com/showbiz_gbg