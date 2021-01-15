Каким был папа «Ералаша»? Редкие фото Бориса Грачевского

Новости России. Ушел из жизни Борис Грачевский. Ему был 71 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Борис Юрьевич был хорошим отцом и заботливым мужем, активным и талантливым руководителем. Грачевский всегда «ходил по солнечной стороне жизни», любил жизнь. На всех фото он улыбается – таким его и запомнили: веселым, искренним человеком. Он стал «папой» не одному поколению детей и всегда знал точно, чего хотят «мальчишки и девчонки, а также их родители». Таким его вспоминают друзья и коллеги. Борух Горин (в интервью РБК):

Я с ним очень давно знаком, он был одним из самых жизнерадостных людей, которых я знал. Поэтому у меня совершенно не вяжется, что такой человек вдруг перестал существовать. От нас ушла частица чистой радости. На «Ералаше» выросло не одно поколение. Редкий случай, когда человек в жизни соответствовал своей работе, в жизни занимался тем же, чем на работе.

Фото: ГлобалМСК.ру (Борис Грачевский в молодости)

Максим Галкин (на странице в Instagram):

Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким.

Фото: vokrug.tv (Борис Грачевский с Александром Хмельниковым)

Дмитрий Харатьян (в интервью «Известиям»):

Это трагедия, беда… Вроде он уже на поправку шел. И вот… Коварная болезнь! Для нашего народа имя Грачевского, конечно, связано с «Ералашем». Это наше детство, юность, для многих это часть жизни. Он олицетворение, символ «Ералаша». Это один из тех долгоиграющих проектов, который уцелел еще с советских времен – благодаря художественному руководству и энергии Грачевского. Он ни дня не проводил без «Ералаша». В каждой встрече, в каждом разговоре так или иначе упоминался «Ералаш». Для него это был не коммерческий проект, а отдушина, он любил его всем сердцем и душой. Это была его миссия. И смог удержать его на высоком уровне. Но думаю, что и теперь «Ералаш» уцелеет и будет жить. Хотя бы в память о нем.

Фото: кадр из телепрограммы «Блеф-клуб» (Борис Грачевский, 1998 год)

Игорь Ясулович (в интервью «Известиям»):

Он был действительно человеком дела – энергичным, хватким, жизнерадостным. Именно он в свое время не позволил «Ералашу» заглохнуть, это о многом говорит. Всё это начиналось еще с Александра Хмелика, насколько я понимаю, Грачевский ему в свое время очень помог – сыграл большую роль в становлении этого детского тележурнала. Потом, когда Хмелика не стало, Борис Юрьевич подхватил это дело и просто замечательно им руководил все эти долгие годы. Набрал команду, нашел идеальных режиссеров, постоянно думал над темами выпусков. Менялось не только время вокруг нас – вместе с ним менялся и «Ералаш», рассказывал детям разных поколений не просто занимательные, но и актуальные для них истории. Киностудия им. Горького в советские времена называлась Киностудией детских и юношеских фильмов. Долгое время она была в угасающем состоянии, и как раз Грачевский своей энергией, съемками «Ералаша», на мой сторонний взгляд, поддерживал ее на плаву. Именно его журнал был делом, которое позволяло говорить о том, что у нас существует детский кинематограф. Борис Юрьевич был высокий профессионал, замечательный и доброжелательный человек. Очень жалко, что уходят такие люди.

Фото: кадр из фильма «Мы делаем «Ералаш» (Борис Грачевский, 2004 год)

В беседе с телеканалом «Звезда» Геннадий Хазанов выразил свое соболезнование по поводу смерти Бориса Грачевского: «Я знал, что у него тяжелое состояние. Мне очень тяжело говорить. Я ничего, кроме горьких слов сожаления, сказать не могу».

Фото: eralash.ru

В интервью «Известиям» выразила свои соболезнования актриса театра и кино Юлия Рутберг. Юлия Рутберг:

Он обладал прекрасным чувством юмора, был человеком светлым. Мы почти каждый год с ним виделись в «Орленке», и его очень любили дети, с которыми он общался. Огромное количество детей, которых он выбирал для съемок в «Ералаше», становились звездами. У него был очень точный режиссерский взгляд на детей. Это большая редкость. Боря любил шутить, любил жить. Был настоящим жизнелюбом. Рядом с Грачевским никогда не приходило в голову слово «смерть». Только «праздник», «веселье»… Поэтому у меня даже не укладывается это печальное известие в голове. Он даже никогда не ассоциировался со своим возрастом. Потому что он был очень энергичен, всегда много всего успевал. Очень, невероятно жалко! Я абсолютно ошарашена.

Фото: uznayvse.ru

Яна Поплавская (на странице в Instagram):

Всю свою сознательную жизнь я знала Борю Грачевского. В первый раз я снялась в Ералаше, когда была первоклашкой, потом были еще серии, еще работа. Не только Ералаш объединял нас, мы много ездили вместе по стране и миру: были вместе в Сирии, на космодроме Плесецк, в Иркутске, на разных фестивалях и концертах, снимались в программах. Мы дружили семьями, часто сидели за одним столом, его задор и смех притягивали самых разных людей. А сколько нынешних взрослых артистов вышли из Ералаша, невозможно сосчитать! Все эти люди будут помнить, тебя, будут скучать по тебе. Невозможно поверить, что тебя больше нет! Не могу представить, как сейчас тяжело твоей жене Кате. Опустела без тебя земля. Светлая память.

Фото: instagram.com/the_yana_poplavskaya

Фото: uznayvse.ru