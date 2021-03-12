Женщина воспитывает четырёх детей, но выглядит невероятно молодой. И с ней пытаются познакомиться друзья дочерей

Мама четырёх детей выглядит настолько молодой, что с ней пытаются знакомиться 20-летние парни. Увы, всё, что слышат ребята в ответ: «Ты слишком юн для меня». Как сообщает The Sun, 38-летняя Дженнифер Маккензи живёт в британском графстве Бедфордшир. Холистический терапевт воспитывает четырёх детей – 18-летнюю Морган, 15-летнюю Шинейд, 8-летнюю Майю и 7-летнего Флинна.

Фото: The Sun / Jennifer McKenzie (С Морган)

Самое весёлое начинается, когда Дженнифер гуляет со старшими дочерями и фотографируется с ними. Увидев снимки, друзья и знакомые девушек спрашивают у них, кто эта третья спутница – их подруга или сестра? Когда же люди узнают правду, то они просто не могут поверить, что Маккензи выглядит настолько моложе своих лет. А некоторые, вероятно, действительно не верят, поскольку настойчиво пытаются познакомиться с Дженнифер в соцсетях. Женщине приходится добавлять их в чёрный список.

Фото: The Sun / Jennifer McKenzie (С Шинейд)

Есть и другие минусы. Маккензи должна ходить в магазин с паспортом, ведь без него продавцы отказываются продавать клиентке алкогольные напитки. А люди, которые хотят познакомиться с Дженнифер, часто оказываются либо слишком молодыми, либо существенно старше.

Фото: The Sun / Jennifer McKenzie

Несмотря на всё это, женщина рада своей юной внешности. Маккензи считает, что молодо выглядеть ей помогают некоторые её привычки. Дженнифер пьёт много воды, регулярно медитирует, занимается спортом, йогой, верховой ездой, любит прогулки. Также женщина советует проводить время на природе, чтобы избавляться от стресса.

Фото: The Sun / Jennifer McKenzie