«Проходят специальное обучение и всевозможные проверки на добросовестность». Какие плюсы работы клининговой компании

Анна Полубок, корреспондент:

Вот бы как в рекламе: появился мужчина и сделал за нас всю уборку. В современных реалиях такая сказка может стать былью. Один звонок в клининг – и служба профессионалов у вас на пороге. Такую чистку выбирают за оперативность и гарантированный результат. Заказать клининг можно в квартиру, офис или загородный дом. Уборка может быть поддерживающей, генеральной или после ремонта. А за дополнительную плату клинеры могут вывезти габаритный мусор и даже помыть посуду.

Алексей Калинчук, руководитель клининговой компании «Sky Clean»:

Есть специализированные виды уборок, такие как уборки после пожаров, после затоплений любых помещений – это и квартиры, и офисы, и производственные помещения и много видов всяких ответвлений. В клининге только девушки. Гендерное неравенство ни при чем. От природы дамы более усидчивы, ответственны и внимательны к мелочам.

Алла начала свою карьеру в сфере уборок с должности клинера. Улыбчивость и порядочность девушки оценили по достоинству. Карьерный рост не заставил себя ждать. Сейчас она уже менеджер клининговой службы.

Алла Ихсанова, менеджер клининговой компании «Sky Clean»:

Выбрала клининг, потому что я очень люблю чистоту, порядок. Есть много интересных заказчиков, много клинеров. Много нас обучают, рассказывают что, чем, как нужно работать, достаточно такая широкая и полезная сфера.

Компания «Sky Clean» на рынке уже давно. Для наведения порядка работают только с профессиональной химией и техникой. Добросовестные службы всегда за качество. Если чистота вам покажется не идеальной, клинер доведет ее до совершенства. Алексей Калинчук:

На самом деле это гораздо удобнее, выгоднее, быстрее, нежели самому убирать, потому что каждый, наверное, должен заниматься своим делом, и клинеры, которые работают в клининговых компаниях, они действительно профессионально обучаются, они профессионально растут, знают очень много про особенности загрязнений, материаловедения.

Клининговые службы заинтересованы в длительном сотрудничестве, поэтому после разовой услуги вам наверняка предложат уборку на постоянной основе. Однако еженедельный санитарный день не каждому по карману. Наведение порядка обойдется значительно дороже, чем заняться чистотой самому. Итоговая стоимость будет зависеть от площади помещения и сложности загрязнения. Алексей Калинчук:

Клининг – тема достаточно разноплановая, он включает в себя и чистку мебели, и чистку ковровых покрытий, мытье окон – много направлений.

Во время уборки можно присутствовать либо отправиться по делам. Многие опасаются доверять клинерам ключи от собственности. Но у компании «Sky Clean» на это свой ответ, ведь безопасность – превыше всего. Алексей Калинчук:

Все проходят специальное обучение и всевозможные проверки на добросовестность. Клинеров спокойно можно оставлять дома. Хорошие компании себя страхуют. Наша компания имеет страховой полис на ущерб, нанесенный вследствие уборки либо во время ее, поэтому репутация в этой сфере превыше всего.