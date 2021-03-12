5-летняя девочка захотела сменить имя и сделала все необходимые приготовления. Родителям оставалось только смириться

В абсолютном большинстве случаев родители сами выбирают имена для своих детей. Но только не в этот раз. Как сообщает Bored Panda, женщина по имени Бри рассказала на своей странице в TikTok необычную историю. 5-летняя дочка Бри захотела сменить своё имя с Чарли Пейдж на Шарлотту Пейдж.

Фото: tiktok.com/@bri_mom3

Юная Пейдж не стала тратить время на бессмысленные уговоры родителей, а сразу решила выяснить, какие есть требования для смены имени. Девочка узнала, что для этого нужно согласие мамы, папы и 200 долларов на саму процедуру.

Фото: tiktok.com/@bri_mom3

Чарли начала продавать браслеты дружбы, чтобы собрать необходимую сумму. Через некоторое время на руках у ребёнка было уже 150 долларов. В то же время Пейдж написала родителям письмо, в котором изложила аргументы в пользу смены имени.

Фото: tiktok.com/@bri_mom3

«Дорогие мамочка и папочка, Шарлотта – лучше, чем Чарли. Это имя для девочки, и оно самое красивое. Мне не нравится Чарли, Шарлотта – вот моё желание. Имя Шарлотта помогает мне чувствовать себя сильной, независимой, красивой, творческой и любимой. Папе, я знаю, ты не хочешь, чтобы я меняла имя, но, пожалуйста, разреши мне изменить моё имя. С любовью, Чарли», – говорилось в письме.

Фото: tiktok.com/@bri_mom3