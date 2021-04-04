Прямой эфир

Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть

04 апреля 2021 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина узнала от мамы, что та увидела во сне потайную дверь. Дочь очень серьёзно отнеслась к словам мамы, и вскоре выяснила, что такая дверь действительно существует. 

Пользовательница TikTok под ником Miranda попросила маму рассказать подробности её сна. Та ответила, что за дверью, которую она видела, пока спала, находятся «тела». Miranda рассказала об этом своим подписчикам, а затем в ролике показала, что нашла в своём салоне красоты спрятанную за стеной дверь. 

Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть -1

Фото: tiktok.com/@hippieloumom

Мистическое совпадение подогрело любопытство пользователей соцсетей, поэтому вскоре видео набрало более девяти миллионов просмотров. И пока часть комментаторов убеждала женщину не трогать дверь, другая часть настаивала, что любая тайна должна быть раскрыта. 

Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть -4

Фото: tiktok.com/@hippieloumom

Miranda оказалась сторонницей выяснения всех подробностей. Через некоторое время она опубликовала второй ролик, в котором показала, что же прячется за дверью. Увы, разгадка оказалась скучной. За стеной и дверью скрывалась ещё одна стена.

Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть -7

 Фото: tiktok.com/@hippieloumom

Пользователи соцсети нередко интересуются разными таинственными обстоятельствами. На одном из видео люди увидели за спиной мужчины девочку-призрака. 

Посмотрев этот ролик, парень задумался о переезде – здесь подробности

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя
03 апреля 2021 14:15

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами
03 апреля 2021 10:00

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап
03 апреля 2021 09:00

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап