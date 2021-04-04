Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть

Женщина узнала от мамы, что та увидела во сне потайную дверь. Дочь очень серьёзно отнеслась к словам мамы, и вскоре выяснила, что такая дверь действительно существует.

Пользовательница TikTok под ником Miranda попросила маму рассказать подробности её сна. Та ответила, что за дверью, которую она видела, пока спала, находятся «тела». Miranda рассказала об этом своим подписчикам, а затем в ролике показала, что нашла в своём салоне красоты спрятанную за стеной дверь.