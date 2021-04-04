Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть
Женщина узнала от мамы, что та увидела во сне потайную дверь. Дочь очень серьёзно отнеслась к словам мамы, и вскоре выяснила, что такая дверь действительно существует.
Пользовательница TikTok под ником Miranda попросила маму рассказать подробности её сна. Та ответила, что за дверью, которую она видела, пока спала, находятся «тела». Miranda рассказала об этом своим подписчикам, а затем в ролике показала, что нашла в своём салоне красоты спрятанную за стеной дверь.
Фото: tiktok.com/@hippieloumom
Мистическое совпадение подогрело любопытство пользователей соцсетей, поэтому вскоре видео набрало более девяти миллионов просмотров. И пока часть комментаторов убеждала женщину не трогать дверь, другая часть настаивала, что любая тайна должна быть раскрыта.
Фото: tiktok.com/@hippieloumom
Miranda оказалась сторонницей выяснения всех подробностей. Через некоторое время она опубликовала второй ролик, в котором показала, что же прячется за дверью. Увы, разгадка оказалась скучной. За стеной и дверью скрывалась ещё одна стена.
Фото: tiktok.com/@hippieloumom
Пользователи соцсети нередко интересуются разными таинственными обстоятельствами. На одном из видео люди увидели за спиной мужчины девочку-призрака.
Посмотрев этот ролик, парень задумался о переезде – здесь подробности.