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Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак

31 июля 2020 12:24
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Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак.

Как рассказал пользователь Fredy Gzz на своей странице в Twitter, это видео сделал его знакомый, который занимается у мужчины. Сначала всё шло, как обычно. Преподаватель объяснял материал, ученики слушали.

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак -1

Фото: twitter.com/fredygzzr 

В какой-то момент за спиной учителя распахнулась дверь. Чтобы ученики не отвлекались, мужчина снова её закрыл. Также он объяснил, что в доме кроме него и собаки никого нет. Через некоторое время дверь снова открылась.

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак -4

Фото: twitter.com/fredygzzr 

Преподаватель махнул рукой, и не стал снова её закрывать. И после этого наступил самый страшный момент. Ученики увидели за спиной мужчины сначала тень, а затем и вовсе очень бледного человека. Они начали писать ему о случившемся.

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак -7

Фото: twitter.com/fredygzzr 

Учитель решил, что над ним просто подшучивают и попросил сосредоточиться на занятии. Однако после урока мужчина посмотрел запись и понял: никто не шутил. Тогда преподаватель серьёзно сказал, что если подобное повторится, то он переедет в другой дом.

Кстати, недавно мы рассказывали о другом мистическом случае. Ведущая в дверь подвал начала стучать сама по себе – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Видеофакт

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