Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак

Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак. Как рассказал пользователь Fredy Gzz на своей странице в Twitter, это видео сделал его знакомый, который занимается у мужчины. Сначала всё шло, как обычно. Преподаватель объяснял материал, ученики слушали.

Фото: twitter.com/fredygzzr

В какой-то момент за спиной учителя распахнулась дверь. Чтобы ученики не отвлекались, мужчина снова её закрыл. Также он объяснил, что в доме кроме него и собаки никого нет. Через некоторое время дверь снова открылась.

Фото: twitter.com/fredygzzr

Преподаватель махнул рукой, и не стал снова её закрывать. И после этого наступил самый страшный момент. Ученики увидели за спиной мужчины сначала тень, а затем и вовсе очень бледного человека. Они начали писать ему о случившемся.

Фото: twitter.com/fredygzzr