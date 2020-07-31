Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак
Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак.
Как рассказал пользователь Fredy Gzz на своей странице в Twitter, это видео сделал его знакомый, который занимается у мужчины. Сначала всё шло, как обычно. Преподаватель объяснял материал, ученики слушали.
Фото: twitter.com/fredygzzr
В какой-то момент за спиной учителя распахнулась дверь. Чтобы ученики не отвлекались, мужчина снова её закрыл. Также он объяснил, что в доме кроме него и собаки никого нет. Через некоторое время дверь снова открылась.
Фото: twitter.com/fredygzzr
Преподаватель махнул рукой, и не стал снова её закрывать. И после этого наступил самый страшный момент. Ученики увидели за спиной мужчины сначала тень, а затем и вовсе очень бледного человека. Они начали писать ему о случившемся.
Фото: twitter.com/fredygzzr
Учитель решил, что над ним просто подшучивают и попросил сосредоточиться на занятии. Однако после урока мужчина посмотрел запись и понял: никто не шутил. Тогда преподаватель серьёзно сказал, что если подобное повторится, то он переедет в другой дом.
Кстати, недавно мы рассказывали о другом мистическом случае. Ведущая в дверь подвал начала стучать сама по себе – здесь подробнее.