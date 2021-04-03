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Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап

03 апреля 2021 09:00
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В январе владелец пикапа решил сократить путь и проехать по реке. Однако лёд оказался недостаточно крепким, чтобы выдержать массу автомобиля.

Как сообщает CBC News, водитель транспортного средства успел выбраться, а вот пикап начал медленно погружаться в канадскую реку Ривьер-де-Роше. Достаточно медленно, чтобы замёрзнуть, не успев полностью уйти под воду.

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап -1

Фото: facebook.com/ray.rossington

Местные власти решили, что транспортное средство необходимо извлечь, чтобы река не оказалась загрязнена бензином. Однако сделать это сразу было нельзя, поскольку лёд был слишком тонким и во время проведения работ ситуация могла бы усугубиться.

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап -4

Фото: facebook.com/ray.rossington

Через два месяца лёд окреп достаточно, чтобы три специалиста соорудили вокруг автомобиля опорные конструкции, распилили лёд возле машины и вместе с ним извлекли автомобиль из реки. Общая масса автомобиля и замёрзшей воды составила 13,5 тонн.

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап -7

Фото: facebook.com/ray.rossington

Кстати, возможно, даже такая масса не стала бы проблемой для очень сильного курьера. Мужчина голыми руками отодвинул машину, которая мешала ему выехать со стоянки (здесь подробности).

# Автомобили # калейдоскоп # Фотофакт

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