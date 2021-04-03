Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап

В январе владелец пикапа решил сократить путь и проехать по реке. Однако лёд оказался недостаточно крепким, чтобы выдержать массу автомобиля. Как сообщает CBC News, водитель транспортного средства успел выбраться, а вот пикап начал медленно погружаться в канадскую реку Ривьер-де-Роше. Достаточно медленно, чтобы замёрзнуть, не успев полностью уйти под воду.

Фото: facebook.com/ray.rossington

Местные власти решили, что транспортное средство необходимо извлечь, чтобы река не оказалась загрязнена бензином. Однако сделать это сразу было нельзя, поскольку лёд был слишком тонким и во время проведения работ ситуация могла бы усугубиться.

Фото: facebook.com/ray.rossington

Через два месяца лёд окреп достаточно, чтобы три специалиста соорудили вокруг автомобиля опорные конструкции, распилили лёд возле машины и вместе с ним извлекли автомобиль из реки. Общая масса автомобиля и замёрзшей воды составила 13,5 тонн.

Фото: facebook.com/ray.rossington