Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап
В январе владелец пикапа решил сократить путь и проехать по реке. Однако лёд оказался недостаточно крепким, чтобы выдержать массу автомобиля.
Как сообщает CBC News, водитель транспортного средства успел выбраться, а вот пикап начал медленно погружаться в канадскую реку Ривьер-де-Роше. Достаточно медленно, чтобы замёрзнуть, не успев полностью уйти под воду.
Фото: facebook.com/ray.rossington
Местные власти решили, что транспортное средство необходимо извлечь, чтобы река не оказалась загрязнена бензином. Однако сделать это сразу было нельзя, поскольку лёд был слишком тонким и во время проведения работ ситуация могла бы усугубиться.
Фото: facebook.com/ray.rossington
Через два месяца лёд окреп достаточно, чтобы три специалиста соорудили вокруг автомобиля опорные конструкции, распилили лёд возле машины и вместе с ним извлекли автомобиль из реки. Общая масса автомобиля и замёрзшей воды составила 13,5 тонн.
Фото: facebook.com/ray.rossington
Кстати, возможно, даже такая масса не стала бы проблемой для очень сильного курьера. Мужчина голыми руками отодвинул машину, которая мешала ему выехать со стоянки (здесь подробности).