В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами
Все мы знаем, как выглядят актёры. Обычно они стильно одеты, у них классные причёски, а ещё они весело улыбаются. Этот образ артистов нам отлично знаком. Но в фильмах ужасов они совсем другие. И мало кто задумывается над тем, сколько труда понадобилось приложить, чтобы подобрать подходящий костюм и наложить необходимый грим.
Как сообщает Bored Panda, художница Анджела Норрис из Бруклина не понаслышке знает о том, насколько это бывает тяжело. Американка владеет собственной арт-студией, которая занимается созданием реквизита и масок. Поскольку Норрис знакома с этой «кухней», она восхищается работами других профессионалов. Анджела захотела наглядно показать разницу между актёрами в гриме и без него. И вот как это выглядит.
«Битлджус». Битлджус и Майкл Китон
Фото: instagram.com/fxattics_studios
«Американская история ужасов». Клоун Твисти и Джон Кэрролл Линч
Фото: instagram.com/fxattics_studios
«Кошмар на улице Вязов». Фредди Крюгер и Роберт Инглунд
Фото: instagram.com/fxattics_studios
«Оно». Пеннивайз и Билл Скарсгард
Фото: instagram.com/fxattics_studios
«Звонок». Самара и Дэйви Чейз
Фото: instagram.com/fxattics_studios
«Проклятие монахини». Демон Валак и Бонни Ааронс
Фото: instagram.com/fxattics_studios
«Восставший из ада». Пинхед и Дуглас Брэдли
Фото: instagram.com/fxattics_studios
Кстати, если после просмотра этих фотографий вам захотелось взглянуть на что-нибудь милое, то у нас есть коллекция работ другого художника. Эти снимки точно помогут вам улыбнуться – подробнее здесь.