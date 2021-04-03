В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами

Все мы знаем, как выглядят актёры. Обычно они стильно одеты, у них классные причёски, а ещё они весело улыбаются. Этот образ артистов нам отлично знаком. Но в фильмах ужасов они совсем другие. И мало кто задумывается над тем, сколько труда понадобилось приложить, чтобы подобрать подходящий костюм и наложить необходимый грим.

Как сообщает Bored Panda, художница Анджела Норрис из Бруклина не понаслышке знает о том, насколько это бывает тяжело. Американка владеет собственной арт-студией, которая занимается созданием реквизита и масок. Поскольку Норрис знакома с этой «кухней», она восхищается работами других профессионалов. Анджела захотела наглядно показать разницу между актёрами в гриме и без него. И вот как это выглядит.

«Битлджус». Битлджус и Майкл Китон