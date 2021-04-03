Прямой эфир

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами

03 апреля 2021 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все мы знаем, как выглядят актёры. Обычно они стильно одеты, у них классные причёски, а ещё они весело улыбаются. Этот образ артистов нам отлично знаком. Но в фильмах ужасов они совсем другие. И мало кто задумывается над тем, сколько труда понадобилось приложить, чтобы подобрать подходящий костюм и наложить необходимый грим.

Как сообщает Bored Panda, художница Анджела Норрис из Бруклина не понаслышке знает о том, насколько это бывает тяжело. Американка владеет собственной арт-студией, которая занимается созданием реквизита и масок. Поскольку Норрис знакома с этой «кухней», она восхищается работами других профессионалов. Анджела захотела наглядно показать разницу между актёрами в гриме и без него. И вот как это выглядит.

«Битлджус». Битлджус и Майкл Китон

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -1

Фото: instagram.com/fxattics_studios

«Американская история ужасов». Клоун Твисти и Джон Кэрролл Линч

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -4

Фото: instagram.com/fxattics_studios

«Кошмар на улице Вязов». Фредди Крюгер и Роберт Инглунд

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -7

Фото: instagram.com/fxattics_studios

«Оно». Пеннивайз и Билл Скарсгард

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -10

Фото: instagram.com/fxattics_studios

«Звонок». Самара и Дэйви Чейз

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -13

Фото: instagram.com/fxattics_studios

«Проклятие монахини». Демон Валак и Бонни Ааронс

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -16

Фото: instagram.com/fxattics_studios

«Восставший из ада». Пинхед и Дуглас Брэдли

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами -19

Фото: instagram.com/fxattics_studios

Кстати, если после просмотра этих фотографий вам захотелось взглянуть на что-нибудь милое, то у нас есть коллекция работ другого художника. Эти снимки точно помогут вам улыбнуться – подробнее здесь.

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап
03 апреля 2021 09:00

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап

Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить
03 апреля 2021 08:25

Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить

Женщина захотела разыграть мужа 1 апреля. На подготовку шутки ушло целых полгода
03 апреля 2021 07:10

Женщина захотела разыграть мужа 1 апреля. На подготовку шутки ушло целых полгода