Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя

Сейчас автопилот знаменитой компании по производству автомобилей Tesla признан одним из самых лучших. Но даже он оказался не готов к движению в пробке.

«Я нашел видео про автопилот Tesla во Вьетнаме. Эта бедная система просто сдалась», – написал пользователь Twitter под ником Tu Minh на своей страничке.