Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя
Сейчас автопилот знаменитой компании по производству автомобилей Tesla признан одним из самых лучших. Но даже он оказался не готов к движению в пробке.
«Я нашел видео про автопилот Tesla во Вьетнаме. Эта бедная система просто сдалась», – написал пользователь Twitter под ником Tu Minh на своей страничке.
Фото: скриншот из видео на Twitter-странице Tu Minh
Ролик уже набрал более 600 тысяч просмотров. На кадрах видно, что автопилот пытается вычислить маршрут для дальнейшего движения, но постоянно находящиеся рядом люди, а также выезжающие вперёд мопедисты и скутеристы мешают продвижению машины.
Фото: скриншот из видео на Twitter-странице Tu Minh
После нескольких бесплодных попыток проехать вперёд, автопилот просто отключился и выдал надпись: «Немедленно возьмите управление. Система круиз-контроля недоступна». Пользователи соцсети посмеялись над ситуацией, но признали, что при таком движении даже обычному человеку было бы сложно, тут нужен настоящий ветеран.
Фото: скриншот из видео на Twitter-странице Tu Minh
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