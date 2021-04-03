Прямой эфир

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя

03 апреля 2021 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейчас автопилот знаменитой компании по производству автомобилей Tesla признан одним из самых лучших. Но даже он оказался не готов к движению в пробке. 

«Я нашел видео про автопилот Tesla во Вьетнаме. Эта бедная система просто сдалась», – написал пользователь Twitter под ником Tu Minh на своей страничке. 

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя-1

Фото: скриншот из видео на Twitter-странице Tu Minh 

Ролик уже набрал более 600 тысяч просмотров. На кадрах видно, что автопилот пытается вычислить маршрут для дальнейшего движения, но постоянно находящиеся рядом люди, а также выезжающие вперёд мопедисты и скутеристы мешают продвижению машины. 

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя-4

Фото: скриншот из видео на Twitter-странице Tu Minh 

После нескольких бесплодных попыток проехать вперёд, автопилот просто отключился и выдал надпись: «Немедленно возьмите управление. Система круиз-контроля недоступна». Пользователи соцсети посмеялись над ситуацией, но признали, что при таком движении даже обычному человеку было бы сложно, тут нужен настоящий ветеран. 

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя-7

Фото: скриншот из видео на Twitter-странице Tu Minh 

Кстати, недавно мы рассказывали про опытного мотоциклиста, который захотел привлечь больше внимания к «железным коням». Для этого мужчина перевоплотился в хорошенькую девушку – здесь подробности

# Автомобили # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами
03 апреля 2021 10:00

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап
03 апреля 2021 09:00

Два месяца провёл во льдах. Вот как сейчас выглядит спасённый пикап

Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить
03 апреля 2021 08:25

Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить