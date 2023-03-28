Женщина устала от мужчин, поэтому одна поехала в медовый месяц
Девушка устала быть одинокой, поэтому решила отправиться в медовый месяц самостоятельно. Она поклялась, что перестанет зависеть от мужчин, чтобы стать самой счастливой.
Как рассказало издание New York Post, в 2022 году Бриттани Эллин из США решила поехать во Францию, а затем в Италию для импровизированного медового месяца. Девушка хотела организовать отпуск своей мечты, чтобы насладиться собой и отдохнуть от мужчин. В поездке она начала снимать видео и выкладывать фотографии в социальные сети, это помогло Эллин набрать хорошую аудиторию. Она стала источником для вдохновения многих одиноких женщин. С этого момента блогер живет идеальной одинокой жизнью.
Фото: instagram.com/thirtywaves
«Людям очень понравился мой контент. В Direct я увидела тысячу сообщений от женщин, планирующих отправиться в собственное путешествие. И я бы хотела сказать, что вы не пожалеете об этом», – рассказала Эллин.
Девушка мечтала стать домохозяйкой. Она 5 лет встречалась с парнем, с которым была знакома со школы. Блогер хотела создать с ним семью, родить детей и заниматься каким-нибудь интересным хобби.
Фото: instagram.com/thirtywaves
«Брак – это прекрасно. Дети прекрасны, но это не идеальная жизнь, и это действительно сложно. Не у всех получается идеальный брак или идеальные дети», – говорили родители Эллин.
Несмотря на то, что у Эллин позитивный взгляд на вещи, ее видео подверглось критике на некоторых интернет-площадках.
«Хейтеры – это всегда случайные люди. Я считаю, что, если что-то непонятно, эта страница не для вас. Я никого не держу, поэтому, пожалуйста, уходите», – заявила Эллин.
Эллин говорит, что ее страница – это позитивное место, где можно найти не только вдохновение, но и хорошие советы. На данный момент она отложила мечты стать мамой и решила путешествовать по миру.
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