Женщина устала от мужчин, поэтому одна поехала в медовый месяц

Девушка устала быть одинокой, поэтому решила отправиться в медовый месяц самостоятельно. Она поклялась, что перестанет зависеть от мужчин, чтобы стать самой счастливой. Как рассказало издание New York Post, в 2022 году Бриттани Эллин из США решила поехать во Францию, а затем в Италию для импровизированного медового месяца. Девушка хотела организовать отпуск своей мечты, чтобы насладиться собой и отдохнуть от мужчин. В поездке она начала снимать видео и выкладывать фотографии в социальные сети, это помогло Эллин набрать хорошую аудиторию. Она стала источником для вдохновения многих одиноких женщин. С этого момента блогер живет идеальной одинокой жизнью.

Фото: instagram.com/thirtywaves

«Людям очень понравился мой контент. В Direct я увидела тысячу сообщений от женщин, планирующих отправиться в собственное путешествие. И я бы хотела сказать, что вы не пожалеете об этом», – рассказала Эллин. Девушка мечтала стать домохозяйкой. Она 5 лет встречалась с парнем, с которым была знакома со школы. Блогер хотела создать с ним семью, родить детей и заниматься каким-нибудь интересным хобби.