Мужчина с самой длинной бородой в мире 3 раз побил собственный рекорд

Сарван Сингха – человек с самой длинной бородой в мире. Он в третий раз бьет собственный рекорд. На 15 октября 2022 года длина его бороды составила 2,54 метра.

Как рассказало издание Guinnes World Records, впервые житель Канады измерил свою бороду в 2008 году, на тот момент ее длина составляла 2,3 метра, побив предыдущий рекорд в 1,77 метра, который установил Биргером Пелласом, родившийся в Швеции.

Второй раз Сарвану измерили бороду на съемках Lo Show dei Record в Италии (Рим). Все это происходило в 2010 году. Борода канадца выросла до 2,49 метра.

«С тех пор, как мне исполнилось 17 лет, я начала отращивать бороду, по-прежнему ее ношу», – рассказал Сарван Сингх.