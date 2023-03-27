Мужчина с самой длинной бородой в мире 3 раз побил собственный рекорд
Сарван Сингха – человек с самой длинной бородой в мире. Он в третий раз бьет собственный рекорд. На 15 октября 2022 года длина его бороды составила 2,54 метра.
Как рассказало издание Guinnes World Records, впервые житель Канады измерил свою бороду в 2008 году, на тот момент ее длина составляла 2,3 метра, побив предыдущий рекорд в 1,77 метра, который установил Биргером Пелласом, родившийся в Швеции.
Второй раз Сарвану измерили бороду на съемках Lo Show dei Record в Италии (Рим). Все это происходило в 2010 году. Борода канадца выросла до 2,49 метра.
«С тех пор, как мне исполнилось 17 лет, я начала отращивать бороду, по-прежнему ее ношу», – рассказал Сарван Сингх.
Фото: Guinness World Records
Сарван каждый день тщательно ухаживает за своей бородой. Он уделяет особое внимание каждому волоску. Утро он начинает с того, что расплетает косичку и идет в ванную. Затем мочит ее, пока борода не станет полностью влажной. Следующий шаг включает в себя медленное мытье шампунем. После этого он тщательно ополаскивает ее и наносит кондиционер. Затем идет десятиминутная сушка, наносятся специальное масло и гель.
Фото: Guinness World Records
Обычно Сарван держит свою бороду завязанной в течение дня, распуская только перед важными мероприятиями или религиозными церемониями. Несмотря на то, что уход за такой длинной бородой – тяжелая работа, Сарван говорит, что любит ее и никогда не сталкивался с трудностями в уходе. Мужчина считает свою бороду подарком от бога.
«Это считается одним из самых важных аспектов жизни сикха», — сказал он.
Фото: Guinness World Records
Также мужчина не стрижёт волосы. Это является одним из пяти обязательных символов веры для крещеного сикха.
«Я счастлив, что меня выбрали человеком с самой длинной бородой. Как сикхи мы все носим бороду, отращиваем ее, расчесываем и ухаживаем, но мне повезло, что моя борода самая длинная», — сказал Сарван.
Житель Канады гордится своим титулом рекордсмена и благодарен за то, что его признали за качество, которое является неотъемлемой частью его личности.
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