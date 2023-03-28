28 марта запатентовали первую стиральную машину. Чем ещё известен этот день?

Всемирный день историка

28 марта отмечают свой профессиональный праздник те, кто связал свою жизнь с исторической наукой. Сегодня Всемирный день историка. Есть люди, которые творят историю, и есть те, кто ее хранит. Современные ученые исследуют прошлое и делают выводы на основании письменных источников, которые хранятся в библиотеках, архивах или музеях. Они проводят этнографические экспедиции и археологические раскопки, используют в своих исследованиях методы математического анализа, достижения химии. История и память неразрывно связаны между собой. Для того чтобы люди понимали ценность своего прошлого и помнили о важности обращения к истокам, отмечается Всемирный день историка. 28 марта 1797 года запатентовали первую стиральную машину

С тех пор как человек стал носить одежду, перед ним встал вопрос о том, как ее стирать. Сотни лет стирка в основном производилась руками, и вот наконец в XVIII веке вопросом создания устройства, способного облегчить и ускорить этот процесс, занялись вплотную. И 28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс запатентовал первую стиральную машину – деревянный ящик с подвижной рамой. В последующие годы такие изобретения патентовались с завидной регулярностью. Машины с электрическим приводом появились в 1908 году, а первая автоматическая стиральная машина появилась в 1949-м. Год за годом стиральные машины становятся все совершеннее – они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, уменьшились в размерах. В общем, стали просто неотъемлемым атрибутом жизни современного человека.

28 марта 1709 года немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии Aвгуста Саксонского записи о своих опытах по получению фарфора, не уступающего по качеству китайскому. Бетгеру удалось обнаружить, что так называемая шнорровская земля, которую добывали под Дрезденом и использовали для пудрения париков, оказалась ничуть не худшим материалом для изготовления отменного фарфора, известного теперь во всем мире как саксонский, или мейсенский. Как выяснилось позже, по своим характеристикам она даже превзошла каолин – породу, которая в Поднебесной держалась в строжайшем секрете. Саксонский фарфор быстро приобрел популярность в Европе. И сегодня изделия из него – предмет вожделения собирателей со всего света. День уважения к кошке