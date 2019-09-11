Послание в бутылке спасло семью, застрявшую в ущелье. Спасатели никогда такого не видели

Семья из трех человек попала в ловушку на вершине водопада и не могла спуститься с него. Жизнь людей спасло послание в бутылке.

Как сообщает Washington Post, 44-летний Кертис вместе с подругой и сыном-подростком решил сплавиться по реке в штате Калифорния. Конечной точкой был 12-метровый водопад. Мужчина хорошо знал дорогу к нему, потому что семь лет назад он шел по тому же маршруту.

Но по дороге с туристами случилась неприятность. Веревка, по которой семья могла спуститься вниз, пропала. Три человека оказались на вершине бушующего водопада без безопасного пути для спасения.