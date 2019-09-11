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Послание в бутылке спасло семью, застрявшую в ущелье. Спасатели никогда такого не видели

11 сентября 2019 08:03
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Семья из трех человек попала в ловушку на вершине водопада и не могла спуститься с него. Жизнь людей спасло послание в бутылке. 

Как сообщает Washington Post, 44-летний Кертис вместе с подругой и сыном-подростком решил сплавиться по реке в штате Калифорния. Конечной точкой был 12-метровый водопад. Мужчина хорошо знал дорогу к нему, потому что семь лет назад он шел по тому же маршруту.  

Но по дороге с туристами случилась неприятность. Веревка, по которой семья могла спуститься вниз, пропала. Три человека оказались на вершине бушующего водопада без безопасного пути для спасения.  

Послание в бутылке спасло семью, застрявшую в ущелье. Спасатели никогда такого не видели-1

Фото: Curtis Whitson

Отец семейства предположил, что сильные весенние дожди смыли веревку. А до того, пока в ущелье, где они находились, отправят поисковую группу, пройдет несколько дней.  

Туристы решили действовать и дать о себе знать. Сначала Кертис написал на палке складным ножом просьбу о спасении, но она не плыла по реке. После этого мужчина взял пластиковую бутылку, написал на ней «помогите», положил внутрь записку и бросил в реку. Семья начала ждать помощи.  

Послание в бутылке спасло семью, застрявшую в ущелье. Спасатели никогда такого не видели-4

Фото: Cindi Barbour

«Грустно было понимать, что наша поездка закончилась и нам нужна помощь. Из этого места мы не могли выбраться. Это было немного страшно. Мы не видели ни одной души за всю поездку». 

Ночью к ним прилетели спасатели и сказали, что утром пройдет спасательная операция.  

Послание в бутылке спасло семью, застрявшую в ущелье. Спасатели никогда такого не видели-7

Фото: Curtis Whitson

Оказалось, что план Кертиса сработал – бутылку нашли туристы. Они прочитали записку и передали данные в службу спасения. Потерявшуюся семью быстро нашли. Пилот спасательного вертолета отметил, что за два десятилетия его службы впервые видит, как послание в бутылке спасло чью-то жизнь.  

Бывают случаи, когда случайности помогают людям и могут даже их спасти. 

Например, мама послушала сердце сына и случайно обнаружила смертельную болезнь (читать далее).  

# Спасение # калейдоскоп

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