Послание в бутылке спасло семью, застрявшую в ущелье. Спасатели никогда такого не видели
Семья из трех человек попала в ловушку на вершине водопада и не могла спуститься с него. Жизнь людей спасло послание в бутылке.
Как сообщает Washington Post, 44-летний Кертис вместе с подругой и сыном-подростком решил сплавиться по реке в штате Калифорния. Конечной точкой был 12-метровый водопад. Мужчина хорошо знал дорогу к нему, потому что семь лет назад он шел по тому же маршруту.
Но по дороге с туристами случилась неприятность. Веревка, по которой семья могла спуститься вниз, пропала. Три человека оказались на вершине бушующего водопада без безопасного пути для спасения.
Отец семейства предположил, что сильные весенние дожди смыли веревку. А до того, пока в ущелье, где они находились, отправят поисковую группу, пройдет несколько дней.
Туристы решили действовать и дать о себе знать. Сначала Кертис написал на палке складным ножом просьбу о спасении, но она не плыла по реке. После этого мужчина взял пластиковую бутылку, написал на ней «помогите», положил внутрь записку и бросил в реку. Семья начала ждать помощи.
«Грустно было понимать, что наша поездка закончилась и нам нужна помощь. Из этого места мы не могли выбраться. Это было немного страшно. Мы не видели ни одной души за всю поездку».
Ночью к ним прилетели спасатели и сказали, что утром пройдет спасательная операция.
Оказалось, что план Кертиса сработал – бутылку нашли туристы. Они прочитали записку и передали данные в службу спасения. Потерявшуюся семью быстро нашли. Пилот спасательного вертолета отметил, что за два десятилетия его службы впервые видит, как послание в бутылке спасло чью-то жизнь.
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