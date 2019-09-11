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Кот расплакался при виде еды. Угадайте, что его огорчило

11 сентября 2019 09:58
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Кот заплакал, и это сделало его популярным в интернете. Причем питомца никто не обижал.  

Девушка опубликовала в Twitter-аккауте фото своего кота, сообщается в World of Buzz. На снимках видно, что животное плачет. При этом кот не был болен, и его хозяйка не виновата в слезах питомца. Она всего лишь готовила еду и заметила нетипичое для животного поведение.  

Кот расплакался при виде еды. Угадайте, что его огорчило-1

Фото: twitter.com/DeanaAdziz  

Девушка рассказала, что она вечером готовила себе ужин. Из-за этого ее кот появился на кухне в надежде угоститься чем-нибудь вкусным. Он терпеливо наблюдал за процессом приготовления и надеялся уйти отдыхать сытым и довольным. Вместо этого в какой-то момент кот заплакал.  

Кот расплакался при виде еды. Угадайте, что его огорчило-4

Фото: twitter.com/DeanaAdziz

Выяснилось, что у животного появились слезы во время нарезки хозяйкой лука. Она заметила, что от лука текут слезы не только у нее, и успела сделать несколько забавных фотографий. Девушка опубликовала их в своих соцсетях.  

Очень быстро публикация стала популярной. Ее оценили почти 19 тысяч пользователей. Многие сделали из фотографий мемы, а кот моментально стал всеобщим любимцем.  

Недавно хозяйка пса заметила забавную реакцию на стирку его любимой игрушки. Женщина успела сделать смешные кадры — здесь подробнее.  

# Домашние животные # калейдоскоп

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