Кот расплакался при виде еды. Угадайте, что его огорчило

Девушка опубликовала в Twitter-аккауте фото своего кота, сообщается в World of Buzz. На снимках видно, что животное плачет. При этом кот не был болен, и его хозяйка не виновата в слезах питомца. Она всего лишь готовила еду и заметила нетипичое для животного поведение.

Кот заплакал, и это сделало его популярным в интернете. Причем питомца никто не обижал.

Девушка рассказала, что она вечером готовила себе ужин. Из-за этого ее кот появился на кухне в надежде угоститься чем-нибудь вкусным. Он терпеливо наблюдал за процессом приготовления и надеялся уйти отдыхать сытым и довольным. Вместо этого в какой-то момент кот заплакал.

Выяснилось, что у животного появились слезы во время нарезки хозяйкой лука. Она заметила, что от лука текут слезы не только у нее, и успела сделать несколько забавных фотографий. Девушка опубликовала их в своих соцсетях.

Очень быстро публикация стала популярной. Ее оценили почти 19 тысяч пользователей. Многие сделали из фотографий мемы, а кот моментально стал всеобщим любимцем.