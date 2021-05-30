Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть
Женщина вместе с детьми решила отлично провести выходной день, раз уж выдался погожий денёк. Но фотографии лучше было не делать.
Как сообщает LADbible, Лаура Уотсон из британского Ньюкасла ещё в 2018 году вместе с двумя своими детьми и племянником отправилась в парк Плесси Вудс. В тот раз семья замечательно повеселилась.
Фото: Kennedy News and Media
Недавно Уотсон захотела вспомнить тот славный денёк и потянулась за фотографиями. Присмотревшись к одной из них, Лаура не на шутку перепугалась. Ведь за спиной её сына стоял какой-то мальчик. Но женщина точно знает, что возле дерева никого не было, когда делались снимки.
Фото: Kennedy News and Media
Когда Уотсон рассказала о своём открытии в соцсетях, большинство людей ей не поверило. Пользователи заявили, что нынче даже ребёнок может управиться с графическим редактором, так что добавить на задний план человека – пара пустяков.
Фото: Kennedy News and Media
Однако женщина заверяет, что лично она полный ноль в таких технологиях, а сам снимок был сделан на телефон. Кроме того, до Лауры дошли слухи, что в реке рядом с лесом утонул мальчик. Британка не исключает, что на фотографии запечатлён призрак.
Кстати, ранее мы рассказывали о настоящей опасности. Женщина сделала снимок дочери рядом с деревом и только потом увидела пугающую деталь (подробнее здесь).