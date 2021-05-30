Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть

Женщина вместе с детьми решила отлично провести выходной день, раз уж выдался погожий денёк. Но фотографии лучше было не делать.

Как сообщает LADbible, Лаура Уотсон из британского Ньюкасла ещё в 2018 году вместе с двумя своими детьми и племянником отправилась в парк Плесси Вудс. В тот раз семья замечательно повеселилась.