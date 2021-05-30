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Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть

30 мая 2021 16:19
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Женщина вместе с детьми решила отлично провести выходной день, раз уж выдался погожий денёк. Но фотографии лучше было не делать. 

Как сообщает LADbible, Лаура Уотсон из британского Ньюкасла ещё в 2018 году вместе с двумя своими детьми и племянником отправилась в парк Плесси Вудс. В тот раз семья замечательно повеселилась. 

Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть -1

Фото: Kennedy News and Media 

Недавно Уотсон захотела вспомнить тот славный денёк и потянулась за фотографиями. Присмотревшись к одной из них, Лаура не на шутку перепугалась. Ведь за спиной её сына стоял какой-то мальчик. Но женщина точно знает, что возле дерева никого не было, когда делались снимки. 

Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть -4

Фото: Kennedy News and Media 

Когда Уотсон рассказала о своём открытии в соцсетях, большинство людей ей не поверило. Пользователи заявили, что нынче даже ребёнок может управиться с графическим редактором, так что добавить на задний план человека – пара пустяков. 

Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть -7

Фото: Kennedy News and Media 

Однако женщина заверяет, что лично она полный ноль в таких технологиях, а сам снимок был сделан на телефон. Кроме того, до Лауры дошли слухи, что в реке рядом с лесом утонул мальчик. Британка не исключает, что на фотографии запечатлён призрак. 

Кстати, ранее мы рассказывали о настоящей опасности. Женщина сделала снимок дочери рядом с деревом и только потом увидела пугающую деталь (подробнее здесь). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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