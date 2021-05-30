Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке

Мужчина отправился на рыбалку и взял с собой камеру, чтобы позже похвастаться уловом в соцсетях. Но внезапно отдых превратился в спасательную операцию.

Как сообщает CBC News, автор YouTube-канала Master Crow Outdoors плыл по реке Мирамичи в канадской провинции Нью-Брансуик на каяке с педальным приводом. В какой-то момент внимание мужчины привлёк плеск воды.