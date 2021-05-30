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Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке

30 мая 2021 11:46
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Мужчина отправился на рыбалку и взял с собой камеру, чтобы позже похвастаться уловом в соцсетях. Но внезапно отдых превратился в спасательную операцию. 

Как сообщает CBC News, автор YouTube-канала Master Crow Outdoors плыл по реке Мирамичи в канадской провинции Нью-Брансуик на каяке с педальным приводом. В какой-то момент внимание мужчины привлёк плеск воды. 

Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Master Crow Outdoors 

Подплыв поближе, Мэтт Майерс понял, что окуни окружили небольшую рыжую белку, которая непонятно каким образом оказалась так далеко от берега. Мужчина предположил, что рыбы услышали плеск и подумали, что там может быть готовая откладывать икру самка. 

Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Master Crow Outdoors

Майерс сделал круг и поднял белку веслом. Оказавшись в безопасности, грызун бодро взобрался по веслу и устроился воле края лодки. В то же время Мэтт поплыл к берегу, чтобы вернуть гостя в естественную среду обитания. 

Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Master Crow Outdoors

Когда белка благополучно выбралась на берег и убежала, Майерс порадовался, что снял всё на видео. Мужчина подумал, что ему вряд ли бы кто-то поверил на слово, расскажи он эту историю. 

Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Master Crow Outdoors

Что интересно, ролик со спасением белки стал популярен в рунете. Пользователи соцсетей написали автору видео множество благодарностей, а он не поленился воспользоваться переводчиком, чтобы ответить комментаторам. 

Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке -13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Master Crow Outdoors

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который тоже неожиданно встретил дикого зверя. Только вот животное было с топором – здесь подробности

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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