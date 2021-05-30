«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви

Вы когда-нибудь спрашивали у детей, что такое любовь? Попробуйте, ведь ответы могут быть крайне забавными.

Американский ведущий Джимми Киммел опубликовал на своем YouTube-канале видео. Мужчина говорит с детьми о любви. Что делают влюбленные и какие вещи дети любят больше всего? Вот что ответили некоторые из них.

«Что делают люди, которые любят друг друга?» – «Они очень грубые». «Что должен сделать человек, если он хочет влюбиться?» – «Пойти в женское казино». На вопрос, что же такое любовь, дети отвечали, что это «особенность», «сердечко», «когда люди обнимаются», «воздушные шарики» и «щенки».