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«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви

30 мая 2021 14:50
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Вы когда-нибудь спрашивали у детей, что такое любовь? Попробуйте, ведь ответы могут быть крайне забавными.

«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви-1

Американский ведущий Джимми Киммел опубликовал на своем YouTube-канале видео. Мужчина говорит с детьми о любви. Что делают влюбленные и какие вещи дети любят больше всего? Вот что ответили некоторые из них.

«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви-4

«Что делают люди, которые любят друг друга?» – «Они очень грубые».

«Что должен сделать человек, если он хочет влюбиться?» – «Пойти в женское казино».

На вопрос, что же такое любовь, дети отвечали, что это «особенность», «сердечко», «когда люди обнимаются», «воздушные шарики» и «щенки».

«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви-7

Четырехлетние малыши определяли любовь как «конфеты и фрукты, потому что они сладкие», «когда мой брат сходит с ума» и «когда ты всех любишь». А вот еще несколько ответов. По мнению детей, любовь – это «когда мой щенок меня обнимает и целует», «мой папа», «счастливые чувства» и «быть добрым». Видео набрало почти девять миллионов просмотров и 137 тысяч лайков.

Дети так часто заставляют нас смеяться! Этот мальчик, например, решил подделать мамину подпись. Что у него получилось, можно посмотреть здесь.

# Дети # калейдоскоп # Джимми Киммел # Фотофакт

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