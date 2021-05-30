До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения

Вы когда-нибудь замечали, что сначала людей учат вкусно готовить, а потом – худеть? Получается определённый замкнутый круг. Вот ты ешь много вкусной еды, затем тебе нужно привести себя в форму во имя здоровья. А после похудения можно немножко расслабиться, съесть ещё один кусочек пиццы… И всё заново.

Однако есть в этом и хорошие моменты. Например, та самая возможность, роняя изо рта попкорн, восхищаться переменами, которые произошли с человеком. Пользователи Reddit тоже любят это дело, поэтому у них есть целая группа, где одни люди демонстрируют свои результаты похудения, а другие восхищаются и подбадривают их. И вот семь отличных примеров.

186 кг – 100 кг

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах