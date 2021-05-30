Прямой эфир

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения

30 мая 2021 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вы когда-нибудь замечали, что сначала людей учат вкусно готовить, а потом – худеть? Получается определённый замкнутый круг. Вот ты ешь много вкусной еды, затем тебе нужно привести себя в форму во имя здоровья. А после похудения можно немножко расслабиться, съесть ещё один кусочек пиццы… И всё заново. 

Однако есть в этом и хорошие моменты. Например, та самая возможность, роняя изо рта попкорн, восхищаться переменами, которые произошли с человеком. Пользователи Reddit тоже любят это дело, поэтому у них есть целая группа, где одни люди демонстрируют свои результаты похудения, а другие восхищаются и подбадривают их. И вот семь отличных примеров. 

186 кг – 100 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -1

Фото: reddit.com/user/PangTang-ChainBang 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -3

Фото: reddit.com/user/PangTang-ChainBang 

106 кг – 74 кг 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -6

Фото: reddit.com/user/1995vb1995 

159 кг – 97 кг 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -9

Фото: reddit.com/user/Shraybae 

120 кг – 74 кг 

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -12

Фото: reddit.com/user/Jennifer3120 

Минус 63 кг 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -15

Фото: reddit.com/user/TheDeek 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -17

Фото: reddit.com/user/TheDeek 

79 кг – 51 кг 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -20

Фото: reddit.com/user/LavenderDolly 

Минус 34 кг 

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения -23

Фото: reddit.com/user/Embarrassed-Taste635 

Кстати, ранее мы рассказывали о семье, которая решила похудеть перед появлением внука. Как изменились мужчина, его родители и жена – смотрите здесь

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке
30 мая 2021 11:46

Мужчина хотел порыбачить, а в итоге провёл спасательную операцию. Помощь понадобилась белке

Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду
30 мая 2021 10:44

Девушка фотографировалась с женихом на пристани озера и уронила обручальное кольцо в воду

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака
30 мая 2021 09:36

А как выглядит ваша? Дизайнеры разработали идеальные спальни для каждого знака Зодиака