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Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей

11 августа 2019 10:47
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Новости США. Снимок американской старшеклассницы из-за пугающей детали превратился в вирусную фотографию.

Как сообщает WRIC-TV, ученица седьмого класса Брук Миллс из города Оберн и её мама решили устроить непродолжительную фотосессию возле дерева. После двух снимков мать Брук заметила, что на дереве находится змея, которая наблюдает за происходящим.

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей-1

Фото: facebook.com/profile.php?id=100040425430091

Женщина, стараясь не выдать своего волнения, позвала дочку к себе. Однако Миллс хотела сделать ещё несколько фотографий. Тогда мама девочки настойчиво потребовала у дочери отойти от дерева.

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей-4

Фото: facebook.com/profile.php?id=100040425430091

В итоге всё закончилось хорошо. Отмечается, что ни Брук, ни её мама, ни змея не пострадали.

В прошлом году в Индонезии произошла другая жуткая история, связанная со змеёй.

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# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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