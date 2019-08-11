Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей

Как сообщает WRIC-TV, ученица седьмого класса Брук Миллс из города Оберн и её мама решили устроить непродолжительную фотосессию возле дерева. После двух снимков мать Брук заметила, что на дереве находится змея, которая наблюдает за происходящим.

Женщина, стараясь не выдать своего волнения, позвала дочку к себе. Однако Миллс хотела сделать ещё несколько фотографий. Тогда мама девочки настойчиво потребовала у дочери отойти от дерева.

В итоге всё закончилось хорошо. Отмечается, что ни Брук, ни её мама, ни змея не пострадали.

В прошлом году в Индонезии произошла другая жуткая история, связанная со змеёй.