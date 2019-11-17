Женщина-Рак – мнительная и любит мелодрамы. Знаки Зодиака под микроскопом

Давно ли вы ели вкусного, сочного речного рака? Только вспомнишь, а уже хочется употребить его вместе с минералкой и, возможно, чипсами. Однако сейчас речь пойдёт не о животном, а о женщинах, родившихся под знаком Зодиака Рака.

Общая характеристика

Женщины-Раки мнительны и довольно брезгливы. Это те самые люди, которые несколько раз вымоют руки после получения денег наличностью, потому что мало ли кто их держал ранее. Красное пятно на чьей-то одежде вполне могут принять за чужую кровь и осторожно потянуться к телефону, чтобы вызвать милицию. Позже выяснится, что пятно был сделано кетчупом.

Представительницы четвёртого знака Зодиака бережливы. У них всегда есть запасы на чёрный день и на поездку на море, ведь они зачастую любят загорать на пляже и плавать. Оставшуюся еду не станут выбрасывать в мусорку, вместо этого разыщут уличных животных и скормят им.

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Раки сентиментальны, обожают смотреть различные мелодрамы, где у героев сначала всё плохо, потом ещё хуже, но в конце все счастливы. В процессе просмотра будут плакать, как после смерти любимого щенка, нагоняя тоску на всех вокруг. Впрочем, чтобы пустить слезу, сериал может даже не понадобиться. У представительниц четвёртого знака Зодиака богатое воображение, так что они могут прокрутить в голове мелодраму с собой в главной роли, где всё заканчивается плохо.

Работоспособность

Как работник женщина-Рак ничем не выделяется. Она не плоха, и не хороша. С другой стороны, представительницы четвёртого знака Зодиака умеют создать радушную и домашнюю обстановку в коллективе, за что другие работники ей благодарны. Впрочем, Раки могут так привязаться к своей работе, что захотят быть незаменимыми. Однако выйдет это всем боком, поскольку ради этой цели женщина-Рак организует свою работу так, что в отсутствие представительницы четвёртого знака Зодиака никто не сможет справиться с её обязанностями. Все важные записи будут надёжно запрятаны, телефонный справочник с клиентами фирмы окажется в сумочке и так далее.

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Любовь

Как уже говорилось, женщины-Раки сентиментальны, что сразу отпугивает ряд потенциальных партнёров. Представительницы этого знака Зодиака не любят сорить деньгами, поэтому отталкивают и тех, кто пытается добиться их расположения дорогими подарками. Поскольку выбор сильно ограничен, влюбившись, Раки могут быть напористы в стараниях добиться ответных чувств. Если всё складывается удачно, то представительница четвёртого знака Зодиака быстро выходит замуж за партнёра и становится намного счастливее. Женщины-Раки самые домашние из всех знаков Зодиака. С удовольствием заботятся о муже, воспитывают детей и всегда поддерживают порядок в доме. Разумеется, об изменах не может быть и речи.

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Здоровье

Собственное самочувствие является предметом постоянного волнения Раков. Любая болячка пугает их, побуждает рассказать о ней всем вокруг и побежать к врачу. Из-за своей мнительности после прочтения симптомов болезней в интернете способны испугаться до такой степени, что начнут писать завещание. В итоге друзьям и близким женщин-Раков приходится проявлять недюжинную выдержку, чтобы собственноручно не помочь представительницам четвёртого знака Зодиака отправиться в другой мир. Впрочем, волнения Раков не беспочвенны, среди них редко встречаются долгожители, хотя в целом эти женщины обладают хорошим здоровьем.