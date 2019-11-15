Мужчина-Близнец – энергичный экстраверт и не любит рутину. Изучаем знаки Зодиака

Случалось ли вам общаться с мужчиной, в котором словно живут две личности? Мы хотим предупредить, что это не обязательно проблемы со здоровьем, возможно, он просто по знаку Зодиака является Близнецом.

Общая характеристика

При знакомстве мужчина-Близнец может показаться простоватым, но первое впечатление обманчиво. Дело в том, представителя третьего знака Зодиака вполне можно застать за чтением книги и одновременным поеданием пиццы. Читая, он издаёт звуки типа «Гыы», вызывая странное ощущение у наблюдателя. Однако потом выяснится, что Близнец смеётся с философских трудов, тогда уже становится жутковато, ведь найти в таких книгах юмор не так-то просто.

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Мужчины-Близнецы переменчивы. В один день они могут пылать энергией, заводить всех вокруг и работать так, словно это их компания и вообще они должны срочно выпустить новый продукт, потому что жизнь скоротечна. На следующий день представители третьего знака Зодиака могут лежать на полу с таким видом, словно вчера отравились и теперь им срочно нужна медпомощь.

Близнецы любят хвастаться своими способностями. Запросто сыграют на скрипке, выиграют игрушку в тире и напоследок приготовят ту самую пиццу, за поеданием которой их застали в первый раз. Если же благодарной публики нет, мужчины лучше спокойно займутся своими делами: поиграют в компьютер, полистают журнал или повесят полку в ванной. Последнее может откладываться годами.

Работоспособность

Многозадачность часто считается вредной, поскольку бытует мнение, что если человек делает много дел одновременно, то все они будут сделаны плохо. Представителя третьего знака Зодиака как раз из тех, у кого с рождения есть бонус уметь делать всё и сразу, при этом качество не страдает. Близнецы – очень творческие и способные люди, которые могут придумывать невероятные проекты и самих их воплощать. Однако если попытаться обременить мужчин-Близнецов рутиной, то огонь жизни полностью исчезнет из их глаз и работоспособность опустится примерно до нуля. Представители третьего знака Зодиака не стремятся к руководящим должностям, поскольку считают это скучным.

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Любовь

Влюбиться в мужчину-Близнеца проще простого. Обычно он оптимистичен, с хорошим чувством юмора и не позволяет девушкам почувствовать себя одиноко. Представители третьего знака Зодиака наблюдательны, поэтому легко могут попасть своим комплиментом в самое сердце собеседницы. Близнецы часто находятся в обществе женщин и любят флиртовать, поэтому для ревнивых жён такой муж станет настоящим ужасом. Сами мужчины-Близнецы не ревнивы. В женщинах они ищут не только привлекательную внешность, но и интересного компаньона, с которым можно обсудить самые разные темы и попробовать много нового.

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Здоровье

Поскольку представители третьего знака Зодиака обычно занимаются умственным трудом, им требуется больше времени на сон – чтобы голова успела отдохнуть. Главная беда – нервное перенапряжение, которое случается как в случае плохих новостей, так и в случае хороших. Из-за этого Близнецы легко простывают. Опасность подстерегает ещё и суставы мужчин-Близнецов. Чтобы решить все эти проблемы рекомендуются занятия йогой – и нервы успокоятся, и заснуть будет легче, и суставы разомнутся.