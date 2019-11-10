Женщина-Дева – идеальная жена и потенциальная долгожительница. Знаки Зодиака под микроскопом

Всегда приятно встретить юную и прекрасную деву в каком-нибудь уединённом месте, чтобы можно было поговорить по душам, возможно, поиграть в шахматы или вместе полюбоваться на закат. А если ваша приятная собеседница оказалось Девой, то это дополнительный повод пригласить её на свидание.

Общая характеристика

Представительницы шестого знака Зодиака любят пунктуальных и опрятных людей. Если молодой человек опоздает на свидание, то сразу получит -50 баллов из 100. Если он вдобавок придёт растрёпанным, второй встречи, вероятно, не будет. Вместе с этим Девы обычно спокойны, не любят суетиться и из тех людей, которые долго запрягают, но быстро едут.

В детстве и юности у представительниц шестого знака Зодиака встречаются две крайности поведения. В одном случае они могут смотреть на любого человека, как на мелкую букашку, в другом случае мелкой букашкой будут считать самих себя. С возрастом обычно ситуация выравнивается.

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Творческими способностями Девы чаще всего похвастаться не могут, зато у них есть талант к точным наукам. Благодаря привычке не пасовать перед трудностями могут долго и упорно решать математические уравнения, которые могли бы вызвать слёзы и ощущение бессилия у других людей.

Работоспособность

В работе Девы славятся своей ответственностью, дисциплинированностью и пунктуальностью. Благодаря неспешности редко совершают ошибки, поэтому результаты получаются очень качественными. Из трио поросят представительницы шестого знака Зодиака соответствуют Наф-Нафу, который строит дом из камня, а не дерева или соломы. Если Дева – начальник, то она будет требовательна, но спокойна и справедлива.

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Любовь

Девы обаятельны и любят флиртовать, однако их мужчины могут быть спокойны – причин для ревности нет. Представительницы шестого знака Зодиака склонны выбирать одного партнёра на всю жизнь, поэтому обычно рано замуж не выходят. Когда находят своего единственного, с радостью создают семью, любят заботиться о супруге и всегда готовы его поддержать. За быт мужья Дев могут быть спокойны – в доме будет царить чистота, а в холодильнике всегда найдётся, что поесть.

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Здоровье

Благодаря своей педантичности Девы входят в пятёрку долгожителей среди других знаков Зодиака. Женщины-Девы всегда готовы пройти медобследование, ответственно принимают прописанные лекарства, в отличие от Тельцов. Представительницы шестого знака Зодиака регулярно делают зарядку и не переедают, поэтому к пожилому возрасту всё ещё остаются здоровыми и с привлекательными фигурами. Главная проблема Дев – неврозы. Есть склонность к перфекционизму.