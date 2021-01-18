Женщина ради эксперимента отказалась от кофе на 2 недели. И вот результаты

Женщина практически не пила кофе примерно до 25 лет, но затем постепенно пристрастилась к этому напитку. Почувствовав негативные последствия кофеина, она решила отказаться от кофе на две недели.

Как сообщает Business Insider, американская журналистка Джен Гланц в 2020 году перешла на удалённую работу и стала выпивать минимум 3-4 чашки кофе в день, чтобы поддерживать себя в бодром состоянии.

Однако через некоторое время Гланц заметила, что у неё слишком быстро бьётся сердце, а по вечерам женщина не могла уснуть. Также Джен испытывала слишком много беспокойства. В итоге журналистка захотела проверить, пройдёт ли всё это, если она откажется от кофе.