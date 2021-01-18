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Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?

18 января 2021 06:09
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Новости Беларуси. Зима – это еще и время экстремального для многих отдыха в бане, когда из парилки прямо в прорубь, рассказали в программе «Плюс-минус».

Насколько это увлечение полезно и безобидно? Мнения специалистов.

Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?-1

Мария Ремизевич, банщица:
Когда вы хорошо распарились, отлично будет, если вы выйдете на снег и походите стопами по мягкому снегу. Выбирайте, чтобы снег был не колючий, а мягкий, рассыпчатый.

Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?-4

Если у вас есть в доступе снег, то вы можете взять в ладошку маленький снежок после того, как попарились, либо на область груди. Снегом в парилке можно растираться.

Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?-7

Когда вы хорошо разогреты, снег тает в парной, и это достаточно приятно. Таким образом вы получаете мягкую стимуляцию для своих сосудов. Мелкие-мелкие капилляры приходят в тонус.

Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?-10

Когда вы решили прыгнуть в прорубь, зайдите в парную как минимум три раза, хорошо прогрейтесь и уже после третьего раза, хорошо прогревшись, прыгните в прорубь и опять вернитесь в парную.

Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?-13

Тогда вы почувствуете весь кайф от контраста.

Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?-16

Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
В травматологии баня противопоказана при травмах костей и суставов с признаками кровоизлияния. Также баня противопоказана при острых заболеваниях либо обострениях хронических заболеваний. Противопоказана баня при артериальной гипертензии третьей степени, после перенесенного ранее инсульта и инфаркта.

# Баня # калейдоскоп # Юлия Самусенко # Мария Ремизевич # Екатерина Гусар # Фотофакт

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