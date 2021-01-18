Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой

Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках. Пользовательница Reddit под ником Кэти показала снимок, который был сделан в Южной Корее. На фотографии она и её супруг находятся в традиционной для этой страны одежде и счастливо улыбаются. Однако некоторых людей смутил возраст девушки.

Фото: reddit.com/user/daintyeggshells

Чтобы люди не беспокоились, Кэти сообщила, что ей самой 24 года, а не 12 лет, а её мужу – 29 лет. Также девушка добавила, что родители мужа не говорят на английском, а сама она владеет лишь основами корейского, но сейчас старательно учит этот язык.

Фото: imgur.com/user/daintyeggshells

Узнав всё это, комментаторы расслабились и сказали, что Кэти и её муж – очень красивая пара.

Фото: imgur.com/user/daintyeggshells

Не обошлось и без комплиментов в адрес платья девушки.

Фото: imgur.com/user/daintyeggshells