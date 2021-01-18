Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках.
Пользовательница Reddit под ником Кэти показала снимок, который был сделан в Южной Корее. На фотографии она и её супруг находятся в традиционной для этой страны одежде и счастливо улыбаются. Однако некоторых людей смутил возраст девушки.
Фото: reddit.com/user/daintyeggshells
Чтобы люди не беспокоились, Кэти сообщила, что ей самой 24 года, а не 12 лет, а её мужу – 29 лет. Также девушка добавила, что родители мужа не говорят на английском, а сама она владеет лишь основами корейского, но сейчас старательно учит этот язык.
Фото: imgur.com/user/daintyeggshells
Узнав всё это, комментаторы расслабились и сказали, что Кэти и её муж – очень красивая пара.
Фото: imgur.com/user/daintyeggshells
Не обошлось и без комплиментов в адрес платья девушки.
Фото: imgur.com/user/daintyeggshells
Кстати, ранее мы рассказывали, насколько сложно невестам выбрать себе свадебное платье. Иногда приходится обойти не один десяток магазинов – подробности здесь.