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Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой

18 января 2021 06:50
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Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках.

Пользовательница Reddit под ником Кэти показала снимок, который был сделан в Южной Корее. На фотографии она и её супруг находятся в традиционной для этой страны одежде и счастливо улыбаются. Однако некоторых людей смутил возраст девушки. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой -1

Фото: reddit.com/user/daintyeggshells

Чтобы люди не беспокоились, Кэти сообщила, что ей самой 24 года, а не 12 лет, а её мужу – 29 лет. Также девушка добавила, что родители мужа не говорят на английском, а сама она владеет лишь основами корейского, но сейчас старательно учит этот язык. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой -4

Фото: imgur.com/user/daintyeggshells 

Узнав всё это, комментаторы расслабились и сказали, что Кэти и её муж – очень красивая пара. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой -7

Фото: imgur.com/user/daintyeggshells 

Не обошлось и без комплиментов в адрес платья девушки. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой -10

Фото: imgur.com/user/daintyeggshells 

Кстати, ранее мы рассказывали, насколько сложно невестам выбрать себе свадебное платье. Иногда приходится обойти не один десяток магазинов – подробности здесь

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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