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Анна Курникова поделилась фотографиями подросших двойняшек

17 декабря 2020 11:40
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Российская теннисистка и супруга испанского певца Энрике Иглесиаса поделилась фотографиями старших детей. Двойняшкам Люси и Николасу исполнилось три года. 

Анна Курникова поделилась фотографиями подросших двойняшек -1

Фото: instagram.com/enrique_maniac 

Поклонники пары пришли к выводу, что мальчик больше похож на маму, а девочка – на папу. Также фанаты поблагодарили Анну за возможность увидеть малышей, ведь теннисистка редко делится снимками детей в соцсетях. 

Анна Курникова поделилась фотографиями подросших двойняшек -4

Фото: instagram.com/enrique_maniac 

Курникова и Иглесиас в принципе предпочитают поменьше рассказывать о своей личной жизни. Супругам дважды удалось скрыть беременность Анны. Первые дети в семье появились в 2017 году, а затем произошло пополнение в 2020 году. 

О рождении третьего ребёнка Энрике и Анны рассказал брат певца – подробнее здесь

# Звезды # калейдоскоп # Энрике Иглесиас # Анна Курникова # Фотофакт

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