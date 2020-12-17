Анна Курникова поделилась фотографиями подросших двойняшек

Российская теннисистка и супруга испанского певца Энрике Иглесиаса поделилась фотографиями старших детей. Двойняшкам Люси и Николасу исполнилось три года.

Фото: instagram.com/enrique_maniac

Поклонники пары пришли к выводу, что мальчик больше похож на маму, а девочка – на папу. Также фанаты поблагодарили Анну за возможность увидеть малышей, ведь теннисистка редко делится снимками детей в соцсетях.

Фото: instagram.com/enrique_maniac