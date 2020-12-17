Анна Курникова поделилась фотографиями подросших двойняшек

Российская теннисистка и супруга испанского певца Энрике Иглесиаса поделилась фотографиями старших детей. Двойняшкам Люси и Николасу исполнилось три года.
Российская теннисистка и супруга испанского певца Энрике Иглесиаса поделилась фотографиями старших детей. Двойняшкам Люси и Николасу исполнилось три года.
Фото: instagram.com/enrique_maniac
Поклонники пары пришли к выводу, что мальчик больше похож на маму, а девочка – на папу. Также фанаты поблагодарили Анну за возможность увидеть малышей, ведь теннисистка редко делится снимками детей в соцсетях.
Фото: instagram.com/enrique_maniac
Курникова и Иглесиас в принципе предпочитают поменьше рассказывать о своей личной жизни. Супругам дважды удалось скрыть беременность Анны. Первые дети в семье появились в 2017 году, а затем произошло пополнение в 2020 году.
О рождении третьего ребёнка Энрике и Анны рассказал брат певца – подробнее здесь.