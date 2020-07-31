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Супруги вместе со времён Второй мировой. История любви длиной в целую жизнь

31 июля 2020 14:22
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Много лет назад парень и девушка сбежали от родителей и всего мира, чтобы быть вместе. И совсем недавно супруги отпраздновали 75 лет совместной жизни.

Как сообщает Metro, Гордон и Пэм Клэр родились и выросли в британском городе Болтон. Они учились в соседних школах, встретились и полюбили друг друга.

Супруги вместе со времён Второй мировой. История любви длиной в целую жизнь-1

Фото: North News  

Позже 18-летняя Пэм и 20-летний Гордон решили пожениться. Родители мужчины не одобряли их решение, поскольку думали, что они слишком молоды. Тогда пара отправилась в деревню Келсолл графства Чешир, где жила тётя Пэм.

Женщина с пониманием отнеслась к влюблённым и оказала им поддержку. Пара нашла всё, что могло понадобиться для свадебной церемонии, и 30 июля 1945 года поженилась. Счастливое событие молодожёны отпраздновали в ресторане своей тёти Пэм. В 1946 году у супругов родился сын, а в 1954 году – дочь.

Гордон после службы в Королевском военно-морском флоте выучился на инженера и за долги годы поднялся по карьерной лестнице до человека, который возглавляет комиссию по атомным электростанциям по всей Великобритании.

Супруги вместе со времён Второй мировой. История любви длиной в целую жизнь-4

Фото: North News  

В 1983 году мужчина вышел на пенсию и вместе с женой перебрался в графство Северный Йоркшир, поближе к дочери и трём её сыновьям. Сейчас у супругов уже трое внуков и десять правнуков.

Ранее мы рассказывали ещё семь трогательных историй, которые заставляют поверить в вечную любовь.

В одной из этих историй 93-летний мужчина продолжает приглашать свою жену на свидание каждую неделю – подробнее здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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