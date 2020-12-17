Девушка увидела свой почерк и заволновалась. Кривые буквы дали ей важную подсказку

Девушка заполняла бумаги в аэропорту и обратила внимание на свой почерк. Буквы были настолько непохожими на её обычные, что девушка занервничала. Как сообщает News.com.au, 21-летняя австралийка Джесс Селвуд работала спасателем в Disney World в США. После 5 месяцев работы девушка взяла отпуск и отправилась в Венгрию к своему молодому человеку.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Canteen Australia

Заполняя бумаги в аэропорту, Селвуд подумала, что у неё какие-то кривые буквы, но отбросила эту мысль. Чуть позже, когда Джесс и её парень направились домой, мужчина сказал, что у девушки ужасный почерк. Австралийка поняла: что-то не так.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Canteen Australia

Когда девушка вместе со своим спутником вернулась в родительский дом, то поняла, что практически не видит и не слышит своих маму и папу. Встревожившись, Селвуд на следующий день пошла к терапевту. Врач осмотрел пациентку и отправил её на МРТ. Исследование показало, что у девушки огромная опухоль в мозгу. Джесс назначили операцию. Вскоре после её проведения австралийка осознала, что вновь может слышать, а ещё спустя какое-то время слух вернулся полностью.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Canteen Australia