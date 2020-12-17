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Девушка увидела свой почерк и заволновалась. Кривые буквы дали ей важную подсказку

17 декабря 2020 09:58
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Девушка заполняла бумаги в аэропорту и обратила внимание на свой почерк. Буквы были настолько непохожими на её обычные, что девушка занервничала. 

Как сообщает News.com.au, 21-летняя австралийка Джесс Селвуд работала спасателем в Disney World в США. После 5 месяцев работы девушка взяла отпуск и отправилась в Венгрию к своему молодому человеку. 

Девушка увидела свой почерк и заволновалась. Кривые буквы дали ей важную подсказку -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Canteen Australia 

Заполняя бумаги в аэропорту, Селвуд подумала, что у неё какие-то кривые буквы, но отбросила эту мысль. Чуть позже, когда Джесс и её парень направились домой, мужчина сказал, что у девушки ужасный почерк. Австралийка поняла: что-то не так. 

Девушка увидела свой почерк и заволновалась. Кривые буквы дали ей важную подсказку -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Canteen Australia 

Когда девушка вместе со своим спутником вернулась в родительский дом, то поняла, что практически не видит и не слышит своих маму и папу. Встревожившись, Селвуд на следующий день пошла к терапевту. Врач осмотрел пациентку и отправил её на МРТ. 

Исследование показало, что у девушки огромная опухоль в мозгу. Джесс назначили операцию. Вскоре после её проведения австралийка осознала, что вновь может слышать, а ещё спустя какое-то время слух вернулся полностью. 

Девушка увидела свой почерк и заволновалась. Кривые буквы дали ей важную подсказку -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Canteen Australia 

Сейчас Селвуд 23 года, она продолжает лечение и чувствует себя намного лучше. 

Кстати, ранее мы рассказывали о похожем случае. Девушка использовала средство для загара и обнаружила кое-что странное (подробнее здесь). 

# Здоровье # калейдоскоп # Джесс Селвуд Jess Selwood # Фотофакт

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