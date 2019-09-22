Спи, моя радость, усни. Укладываем ребёнка спать девятью способами
Во сколько баллов по шкале от 1 до 100 вы бы оценили трудность укладывания ребёнка спать? Наверное, большинство родителей за исключением особых везунчиков оценили бы сложность задачи не менее чем в 50 баллов.
Это маленькое активное создание предпочитает носиться по квартире, есть, сбрасывать что-нибудь на пол, падать, кричать, пытаться уронить на себя миску с салатом и так далее. Если ребёнок совсем маленький, всех этих прелестей ещё нет, но криков и ночных пробуждений в несколько раз больше.
Если ребёнок уже ходит в сад, то неприязнь к сну возрастает прямо пропорционально тому, насколько сильно он не хочет спать в тихий час, но вынужден. И, конечно, бодрость возрастает прямо пропорционально тому, сколько он в итоге поспал во время тихого часа.
Мы не станем рассматривать каждую возрастную категорию, а просто расскажем о нескольких вариантах, которые могут помочь успокоить дитя и примирить его с необходимостью отправиться в постель. И, да, гарантировать эффективность советов мы, увы, не можем.
Занудство и вялость
Если у родителей есть предрасположенность к длительному и упорному разъяснению своей точки зрения, а также особая любовь к объяснению устройства мира, это можно применить с пользой. Если только чадо не обладает огромной тягой к знанию, а его родители не профессиональные лекторы, способные часами удерживать внимание, всё получится.
Попробуйте скучно и неторопливо рассказывать о чём-нибудь. Например, почему небо голубое? Тут нужно подойти к вопросу очень серьёзно. Начните с рэлеевского рассеяния, объясните про разную длину волн, затем продолжите рассказом о спектрах. Если после этого в глазах ребёнка не отразилась пустота, следует погрузиться глубже.
Поговорите о биографии физика лорда Рэлея и дополните это историческими фактами, что когда-то люди считали небо голубым, потому что… Если даже теперь маленький сорванец не спит, а в его глазах пылает неугасимая жажда знаний, стоит подумать над тем, чтобы отдать ребёнка в какой-нибудь кружок физики. И, конечно, придётся применить другой метод для убаюкивания.
Перехитрить
«А слабо тебе на часок притвориться, что ты спишь?». Если сработает, то вероятность засыпания ребёнка в процессе притворства превышает 90%. И, да, когда сын или дочка вырастет, не забудьте объяснить ему или ей, что попадаться на уловку «слабо» должно только маленьким детям, а взрослые люди умнее этого.
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Подкупить
Если ребёнок не спит, потому что предвкушает завтрашнюю поездку в парк аттракционов, то достаточно просто объяснить, что чем быстрее он уснёт, тем скорее наступит завтра со всеми его приключениями.
Ещё один вариант – давать малышу по утрам какую-нибудь вкусняшку. Если это фрукт или что-то другое полезное, то такое можно практиковать хоть каждый день. Если это конфеты, то лучше не злоупотреблять, ибо услуги стоматолога не слишком дёшевы.
Доминирование
«По щучьему веленью, по моему хотенью повелеваю тебе спать!». Последний вариант, когда заканчивается фантазия. Просто потребовать лечь спокойно и отдыхать. Можно пригрозить отнять вкусняшки и всякие гаджеты за непослушание. Можно воззвать к чувствам и надавить на жалость, мол, родители очень-очень устали на работе и хотят спать, пожалей маму и папу.
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Ввести распорядок дня
Например, ввести правила, что после наступления темноты запрещено сидеть в компьютере, телефоне, читать книги (если такой навык уже имеется), гулять на улице и так далее. А вот утром – пожалуйста, только без лишнего шума. Проще говоря, всё приятное и весёлое нужно перераспределить на первую половину дня, чтобы к вечеру ребёнок сам засыпал от скуки. Эффективность данного метода сильно снижается, если родители пользуются всеми привилегиями в любое время суток. Так что ради хорошего сна ребёнка требуется пожертвовать своими интересами. Придётся ждать, когда он уснёт.
Ввести распорядок дня 2.0
Это касается непосредственно отхода ко сну. Скажем, за час до сна выключить все гаджеты. За пятнадцать минут до сна – кружка мятного чая или стакан молока с мёдом. Потом чистить зубы, переодеться в пижаму и идти спать. Эффективность метода повышается при активации дополнительных параметров «тёплая ванна перед сном» и «сказка на ночь» в лице мамы или папы, когда ребёнок уже в постели.
Больше нагрузки
Если большую часть бодрствования ребёнок занимается энергосберегающими делами, то уснуть ему будет трудно. В случае маленького ребёнка нужно больше прогулок на своих двоих, больше прыгать, бегать, хлопать в ладоши, смеяться и так далее. Если ребёнок немного постарше – умеренно напрячь домашними делами. Например, помочь папе налепить котлеты и забросить вещи в стиральную машину. Помочь маме рассортировать зимнюю и летнюю обувь в шкафу. И так далее.
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Внимание
Если ребёнок большую часть времени проводит с бабушкой, скажем, мама вышла из отпуска по уходу за ребёнком на полтора года раньше из-за нехватки денег в семье, и оба родителя приходят только под вечер, сыну или дочке может хотеться провести больше времени с родителями. В этом случае нужно полноценно уделить малышу или малышке внимание, поговорить с ним/ней, поиграть, чтобы ребёнок почувствовал заботу, расслабился и заснул. Нехватка внимания плохо сказывается на качестве и количестве сна.
Сделать привлекательным место для сна
Работает с детьми разных возрастов. Для совсем маленького ребёнка достаточно соорудить гнездо из одеял и подушек. Для ребёнка постарше можно попробовать вариант с шалашом, только необходимо его достаточно утеплить – простуды никому не нужны. Если у родителей более чем достойный доход, можно приобрести какую-нибудь крутую кровать. Например, в виде спортивной машины или космического корабля. Разумеется, необходимо проконсультироваться с ребёнком, какую именно он хочет кровать, чтобы покупка не оказалась напрасной.
На этом у нас всё. Удачи вам в вашем нелёгком деле!