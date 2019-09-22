Спи, моя радость, усни. Укладываем ребёнка спать девятью способами

Во сколько баллов по шкале от 1 до 100 вы бы оценили трудность укладывания ребёнка спать? Наверное, большинство родителей за исключением особых везунчиков оценили бы сложность задачи не менее чем в 50 баллов. Это маленькое активное создание предпочитает носиться по квартире, есть, сбрасывать что-нибудь на пол, падать, кричать, пытаться уронить на себя миску с салатом и так далее. Если ребёнок совсем маленький, всех этих прелестей ещё нет, но криков и ночных пробуждений в несколько раз больше. Если ребёнок уже ходит в сад, то неприязнь к сну возрастает прямо пропорционально тому, насколько сильно он не хочет спать в тихий час, но вынужден. И, конечно, бодрость возрастает прямо пропорционально тому, сколько он в итоге поспал во время тихого часа. Мы не станем рассматривать каждую возрастную категорию, а просто расскажем о нескольких вариантах, которые могут помочь успокоить дитя и примирить его с необходимостью отправиться в постель. И, да, гарантировать эффективность советов мы, увы, не можем.

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Занудство и вялость Если у родителей есть предрасположенность к длительному и упорному разъяснению своей точки зрения, а также особая любовь к объяснению устройства мира, это можно применить с пользой. Если только чадо не обладает огромной тягой к знанию, а его родители не профессиональные лекторы, способные часами удерживать внимание, всё получится. Попробуйте скучно и неторопливо рассказывать о чём-нибудь. Например, почему небо голубое? Тут нужно подойти к вопросу очень серьёзно. Начните с рэлеевского рассеяния, объясните про разную длину волн, затем продолжите рассказом о спектрах. Если после этого в глазах ребёнка не отразилась пустота, следует погрузиться глубже. Поговорите о биографии физика лорда Рэлея и дополните это историческими фактами, что когда-то люди считали небо голубым, потому что… Если даже теперь маленький сорванец не спит, а в его глазах пылает неугасимая жажда знаний, стоит подумать над тем, чтобы отдать ребёнка в какой-нибудь кружок физики. И, конечно, придётся применить другой метод для убаюкивания.

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Перехитрить «А слабо тебе на часок притвориться, что ты спишь?». Если сработает, то вероятность засыпания ребёнка в процессе притворства превышает 90%. И, да, когда сын или дочка вырастет, не забудьте объяснить ему или ей, что попадаться на уловку «слабо» должно только маленьким детям, а взрослые люди умнее этого. Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит

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Подкупить Если ребёнок не спит, потому что предвкушает завтрашнюю поездку в парк аттракционов, то достаточно просто объяснить, что чем быстрее он уснёт, тем скорее наступит завтра со всеми его приключениями. Ещё один вариант – давать малышу по утрам какую-нибудь вкусняшку. Если это фрукт или что-то другое полезное, то такое можно практиковать хоть каждый день. Если это конфеты, то лучше не злоупотреблять, ибо услуги стоматолога не слишком дёшевы.

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Доминирование «По щучьему веленью, по моему хотенью повелеваю тебе спать!». Последний вариант, когда заканчивается фантазия. Просто потребовать лечь спокойно и отдыхать. Можно пригрозить отнять вкусняшки и всякие гаджеты за непослушание. Можно воззвать к чувствам и надавить на жалость, мол, родители очень-очень устали на работе и хотят спать, пожалей маму и папу. «Если ему тыкать постоянно запретами, он будет просто истерить». Как лучше отказать ребёнку?

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Ввести распорядок дня Например, ввести правила, что после наступления темноты запрещено сидеть в компьютере, телефоне, читать книги (если такой навык уже имеется), гулять на улице и так далее. А вот утром – пожалуйста, только без лишнего шума. Проще говоря, всё приятное и весёлое нужно перераспределить на первую половину дня, чтобы к вечеру ребёнок сам засыпал от скуки. Эффективность данного метода сильно снижается, если родители пользуются всеми привилегиями в любое время суток. Так что ради хорошего сна ребёнка требуется пожертвовать своими интересами. Придётся ждать, когда он уснёт.

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Ввести распорядок дня 2.0 Это касается непосредственно отхода ко сну. Скажем, за час до сна выключить все гаджеты. За пятнадцать минут до сна – кружка мятного чая или стакан молока с мёдом. Потом чистить зубы, переодеться в пижаму и идти спать. Эффективность метода повышается при активации дополнительных параметров «тёплая ванна перед сном» и «сказка на ночь» в лице мамы или папы, когда ребёнок уже в постели.

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Больше нагрузки Если большую часть бодрствования ребёнок занимается энергосберегающими делами, то уснуть ему будет трудно. В случае маленького ребёнка нужно больше прогулок на своих двоих, больше прыгать, бегать, хлопать в ладоши, смеяться и так далее. Если ребёнок немного постарше – умеренно напрячь домашними делами. Например, помочь папе налепить котлеты и забросить вещи в стиральную машину. Помочь маме рассортировать зимнюю и летнюю обувь в шкафу. И так далее. Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть Внимание Если ребёнок большую часть времени проводит с бабушкой, скажем, мама вышла из отпуска по уходу за ребёнком на полтора года раньше из-за нехватки денег в семье, и оба родителя приходят только под вечер, сыну или дочке может хотеться провести больше времени с родителями. В этом случае нужно полноценно уделить малышу или малышке внимание, поговорить с ним/ней, поиграть, чтобы ребёнок почувствовал заботу, расслабился и заснул. Нехватка внимания плохо сказывается на качестве и количестве сна.

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Сделать привлекательным место для сна Работает с детьми разных возрастов. Для совсем маленького ребёнка достаточно соорудить гнездо из одеял и подушек. Для ребёнка постарше можно попробовать вариант с шалашом, только необходимо его достаточно утеплить – простуды никому не нужны. Если у родителей более чем достойный доход, можно приобрести какую-нибудь крутую кровать. Например, в виде спортивной машины или космического корабля. Разумеется, необходимо проконсультироваться с ребёнком, какую именно он хочет кровать, чтобы покупка не оказалась напрасной. На этом у нас всё. Удачи вам в вашем нелёгком деле!