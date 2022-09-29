Мужчина брал чужие штрафы на себя и зарабатывал на этом. Бизнес процветал, пока им не заинтересовалась полиция

Мужчина брал на себя чужие штрафы и зарабатывал этим на жизнь. Бизнес процветал, но недавно его деятельностью заинтересовалась полиция.

В испанском интернете армянин рекламировал необычную услугу. Он предлагал взять на себя вину за нарушение правил дорожного движения, чтобы помочь людям сохранить свои водительские права и другие документы в чистоте, а также избежать уплаты штрафов. Объявлением заинтересовались власти, пишет Oddity Central.

Мужчина брал немалые деньги за свои услуги. Один списанный балл из его водительских прав стоил от 75 до 200 евро. К слову, в Испании для наказания за нарушение ПДД используется система баллов. У каждого водителя на старте есть 12 очков, но с каждым нарушением правил они теряются. К примеру, за использование смартфона за рулем списывают три балла и наказывают штрафом. Когда у водителя заканчиваются баллы, действие его документов приостанавливается.

Армянина уже давно лишили прав, но он все равно продолжал брать на себя ответственность за чужие штрафы. На счету мошенника был -321 балл. Он признался в нарушении правил вождения как минимум за 91 человека по всей Испании.

Полиция обратила внимание на мужчину, когда тот признал себя виновником правонарушения, которое совершено на байке. Хотя у героя нашего материала даже не было прав на вождение мотоцикла. По мере расследования появлялись новые подробности: мужчина признавался в совершении двух нарушений в один и тот же день с разницей в полчаса. Все бы ничего, но места совершения проступков находились в 800 километрах друг от друга.

Какое наказание ждет бизнесмена-нарушителя, неизвестно, но ему точно придется ответить по испанскому закону.

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