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Слоны выпили ликёр и пьяные уснули в лесу. Разбудили их только с помощью барабанов

17 ноября 2022 14:42
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Слоны выпили забродивший отвар для ликера и пьяные уснули в лесу. Люди не смогли их разбудить.

Слоны выпили ликёр и пьяные уснули в лесу. Разбудили их только с помощью барабанов -1


Фото: Deccan Herald

Инцидент произошел в Индии, штат Одиша, сообщает Deccan Herald. Накануне местные жители готовили ликер «махуа». Чтобы отвар настоялся, люди оставили жидкость на ночь в больших горшках. Рано утром любители ликера пришли в лес, чтобы закончить приготовление, но увидели только разбитую посуду – отвара там не было. Рядом спали слоны: девять самцов, шесть самок и девять детенышей.

Слоны выпили ликёр и пьяные уснули в лесу. Разбудили их только с помощью барабанов -4


Фото: gazeta.ru

Местные не смогли разбудить спящих животных, поэтому подумали, что слоны не только разбили посуду, но и выпили все содержимое. Пришлось обращаться к сотрудникам лесного департамента. Они смогли разбудить слонов только при помощи барабанов – на остальные звуки животные не реагировали. После пробуждения 24 слона ушли в лес.

Ликер «махуа» делают на основе цветов мадуки. Это дерево часто встречается в лесах Северной Индии.

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# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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