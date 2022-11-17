Слоны выпили ликёр и пьяные уснули в лесу. Разбудили их только с помощью барабанов

Слоны выпили забродивший отвар для ликера и пьяные уснули в лесу. Люди не смогли их разбудить.

Инцидент произошел в Индии, штат Одиша, сообщает Deccan Herald. Накануне местные жители готовили ликер «махуа». Чтобы отвар настоялся, люди оставили жидкость на ночь в больших горшках. Рано утром любители ликера пришли в лес, чтобы закончить приготовление, но увидели только разбитую посуду – отвара там не было. Рядом спали слоны: девять самцов, шесть самок и девять детенышей.

Местные не смогли разбудить спящих животных, поэтому подумали, что слоны не только разбили посуду, но и выпили все содержимое. Пришлось обращаться к сотрудникам лесного департамента. Они смогли разбудить слонов только при помощи барабанов – на остальные звуки животные не реагировали. После пробуждения 24 слона ушли в лес.

Ликер «махуа» делают на основе цветов мадуки. Это дерево часто встречается в лесах Северной Индии.

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