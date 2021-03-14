Мужчина хотел заменить банковскую карточку и сломал систему. Теперь он может ими играть

Мужчина хотел заменить банковскую карточку, но что-то пошло не так. Ведь теперь у него их 64 вместо одной.

Как рассказал пользователь Reddit под ником PTRFRLL, необычная история началась ещё в декабре. Каждые несколько дней ему приходили 1-2 карты. Мужчина позвонил в банк и сообщил об этом, но карточки продолжали приходить. PTRFRLL предположил, что это могло быть из-за того, что они выпускались не самим банком, а компанией, с которой ведётся сотрудничество.