Мужчина хотел заменить банковскую карточку и сломал систему. Теперь он может ими играть

Мужчина хотел заменить банковскую карточку, но что-то пошло не так. Ведь теперь у него их 64 вместо одной.
Как рассказал пользователь Reddit под ником PTRFRLL, необычная история началась ещё в декабре. Каждые несколько дней ему приходили 1-2 карты. Мужчина позвонил в банк и сообщил об этом, но карточки продолжали приходить. PTRFRLL предположил, что это могло быть из-за того, что они выпускались не самим банком, а компанией, с которой ведётся сотрудничество.
Фото: reddit.com/user/PTRFRLL
Все карточки были одинаковыми, менялся только срок прекращения действия. Первая заканчивалась 24 декабря, а последняя – 30 апреля. С начала марта карточки перестали приходить, поэтому мужчина надеется, что неисправность была устранена. PTRFRLL добавил, что все его карты были аннулированы, а затем ему пришла ещё одна, 64-я. Она же является и последней.
Комментаторы пошутили, что это не ошибка, а новая услуга, которая действует только во время пандемии. Теперь карточку можно не дезинфицировать, а просто сломать и выкинуть после использования. Также один из комментаторов предложил превратить эти карты в игральные, нарисовав на оборотной стороне масти и цифры с буквами.
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