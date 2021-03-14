Мальчик забыл в самолёте игрушку и хотел пустить слезу, но не тут-то было. Ведь в мире есть герои, которые не носят плащи
Мальчик забыл в самолёте свою игрушку и очень сильно грустил. Но оказалось, что для грусти не было причин.
Как рассказала Эшли Дэвис на своей странице в Facebook, всё началось ещё в феврале. Женщина, её муж Коди и их двухлетний сын Хаген экстренно полетели Даллас, штат Техас. Дело в том, что умер дядя Коди, поэтому на сборы у семьи было всего 24 часа.
Фото: facebook.com/ashley.trillo
Когда Дэвисы вышли из самолёта и сели в такси, Эшли поняла, что игрушка её сына осталась на борту воздушного судна. Это был персонаж из «Истории игрушек» Базз Лайтер, которого очень любил Хаген. Мальчик сильно расстроился.
Женщина выяснила, что можно оформить официальный запрос на поиск и возврат игрушки, но это было дороже, чем просто купить новую. В итоге Эшли не стала оформлять запрос. Но на этом история не закончилась.
Фото: facebook.com/ashley.trillo
Примерно через неделю после возвращения с похорон женщина получила сообщение от сотрудника авиакомпании Джейсона, который нашёл игрушку и хотел вернуть её владельцу. Мужчина объяснил, что заметил надпись «Хаген» на ботинке Базза, её сделал Коди как раз на такой случай.
Фото: facebook.com/ashley.trillo
Дальше сотрудник авиакомпании выяснил, что на борту был всего один Хаген, после чего смог найти его маму в соцсети. Узнав адрес семьи Дэвисов, Джейсон отправил им Базза посылкой, приложив к ней письмо и несколько фотографий.
Фото: facebook.com/ashley.trillo
«Забота, которую он проявил, чтобы вернуть Хагену его Базза, забытого в самолёте в Далласе, невероятно милая и приятная. Это воспоминание, которое Хаген будет хранить вечно. И это крутая история, которую он будет рассказывать, когда станет старше», – написала Эшли.
Фото: facebook.com/ashley.trillo
Напоследок женщина ещё раз поблагодарила Джейсона за труды, а также авиакомпанию, в которой работают такие замечательные сотрудники.
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